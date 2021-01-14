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Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer. В клинике объяснили это законом о международном медицинком кластере
Pfizer PFE $36,95 +0,41% Купить
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково, сообщает «Интерфакс».

Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.

«Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — говорила Соломатина.

В клинике в Москве ответили на данные о доступности вакцины от Pfizer
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

«Израильская клиника Hadassah — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты», — сообщили в клинике.

В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.

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«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — заявили в Росздравнадзоре, добавив, что это правило действует и организации Международного медицинского кластера.

Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию
Общество
Фото:Andreas Gebert / Reuters

Ранее в январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию свой препарат от COVID-19 по запросам компаний и частных лиц в 2021 году и-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса: разработанный центром им. Гамалеи векторный препарат «Спутник V» и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского вирусологического центра «Вектор». С декабря в стране началась масштабная вакцинация.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Георгий Тадтаев, Михаил Котляр
коронавирус COVID-19 Pfizer вакцина Сколково
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Общество
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