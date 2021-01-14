Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer. В клинике объяснили это законом о международном медицинком кластере

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково, сообщает «Интерфакс».

Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.

«Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — говорила Соломатина.

В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.