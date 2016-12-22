Росгвардия проверит охраняющие школы ЧОПы после драки в Перми

Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые на договорной основе оказывают услуги по охране образовательных учреждений. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
В частности, сотрудники Росгвардии изучат, насколько качественны действия охранных предприятий и насколько они соответствуют законодательству страны. Проверить планируется также наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей.
В ведомстве также пообещали выработать алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций и проанализировать расположение правоохранительных структур для их своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.
Драка с применением ножей произошла в пермской школе №127 утром 15 января. В результате происшествия пострадали 15 человек — 14 учеников и педагог. Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что пять человек, в том числе один из зачинщиков драки, прооперированы.
Изначально сообщалось, что драка произошла между учащимся десятого класса школы №127 2001 года рождения и бывшим учеником этого заведения. Позже стало известно, что большинство пострадавших — ученики четвертого класса этой школы.
Как выяснилось, один из подозреваемых — бывший ученик школы, отчисленный из нее, — ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
За охрану в школе отвечало охранное агентство «Аякс», заключившее в прошлом году контракт на оказание охранных услуг на 331,4 тыс. руб. Представители этой фирмы отказались комментировать случившееся и действия своих сотрудников до окончания следственных действий.
Forbes, в 2016 году ЧОО «Аякс-Безопасность» проверял Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Пермскому краю. Нарушений в ходе проверки выявлено не было.