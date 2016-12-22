СМИ узнали о двух версиях драки в пермской школе

Следствие в настоящее время рассматривает две версии ЧП в пермской школе, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По первой версии это была драка между двумя 16-летними подростками, которую пытались разнять, а по второй — спланированное нападение подростков на учащихся четвертого класса.

По словам собеседника агентства, в пользу второй версии говорят показания очевидцев и потерпевших. Они утверждали, что оба подростка ворвались в кабинет во время урока и стали наносить ученикам и их учительнице беспорядочные удары ножами.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя расследование, сообщила, что один из нападавших состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и «в отношении него было много вопросов». «Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли они о том, что в поведении их учеников наблюдаются нарушения и какова была реакция родителей?» — сказала Кузнецова.

Ранее управление Следственного комитета по Пермскому краю сообщило, что инцидент возник из-за конфликта двух подростков, один из которых учится в этой школе сейчас, а другой учился раньше.

Драка с применением ножей произошла в пермской школе №127 утром 15 января. В результате ЧП пострадали 15 человек — 14 учеников и педагог. Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что пять человек, в том числе один из зачинщиков драки, прооперированы.