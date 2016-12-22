Расследование драки с ножами в пермской школе передали СК

Расследованием уголовного дела о драке с ножами в школе в Перми займется центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП в пермской школе произошло утром 15 января. В результате конфликта двух подростков, бывшего и нынешнего учеников, пострадали 14 школьников и педагог — они пытались остановить драку. Учительница находится в тяжелом состоянии.

Видео: РБК

Подозреваемые задержаны. По данным МВД, один из них состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Эту информацию подтвердило руководство колледжа, студентом которого он является.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов о случившемся. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала «вопиющим случаем» поножовщину в школе. ​По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).