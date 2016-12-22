Росгвардия рассказала подробности о драке с ножами в пермской школе

Руководство управления Росгвардии по Пермскому краю даст оценку работе предприятия, охранявшего школу, где произошла драка с поножовщиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приволжского округа Войск национальной гвардии, поступившем в РБК.
Группа задержания прибыла в учебное заведение сразу после поступления на пульт вневедомственной охраны сигнала о происшествии.
На месте сотрудники задержали и передали полиции двух молодых людей с ножами. После этого бойцы помогли сотрудникам школы эвакуировать учащихся в безопасное место.
«По первичной информации, один из школьников был пропущен в учебное заведение по установленному пропуску», — говорится в сообщении.
Драка произошла утром 15 января. По информации Следственного комитета, причиной стал конфликт между двумя подростками. Один из них учится в этой школе сейчас, другой учился раньше. Другие ученики и педагоги пытались остановить драку.
Подозреваемые задержаны. По данным регионального управления МВД, один из них состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Руководство колледжа, где учится предполагаемый зачинщик драки Лев Б., подтвердило эту информацию. Друзья молодого человека охарактеризовали его как адекватного, но не очень общительного.
В результате ЧП пострадали 15 человек — 14 учащихся и педагог.
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