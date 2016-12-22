Детский омбудсмен назвала вопиющей драку с ножами в школе в Перми

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала «вопиющим случаем» поножовщину в школе в Перми. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней... Дети… в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы... Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте», — уточнила она.

«Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав)? А охрана, в конце концов? — пишет Кузнецова. — У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь».

Омбудсмен отметила важность того, чтобы пострадавшим детям и их семьям была оказана необходимая помощь.

Драка на ножах в пермской школе №127 произошла утром 15 января. По данным СК, она стала следствием конфликта между двумя подростками. Один из них учится в этой школе, другой — ее бывший ученик. Педагоги и учащиеся школы пытались остановить драку. В результате пострадали 14 школьников и учитель.

Подозреваемые зачинщики конфликта задержаны. По данным регионального управления МВД и руководства колледжа, где учится один из предполагаемых зачинщиков драки Лев, подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Друзья назвали его адекватным, но не очень общительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться выводов Росгвардии и МВД по поводу обеспечения безопасности в школе, где произошел инцидент. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, стоит ли менять систему охраны школ в связи со случившимся.