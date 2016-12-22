Детский омбудсмен назвала вопиющей драку с ножами в школе в Перми

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала «вопиющим случаем» поножовщину в школе в Перми. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней... Дети… в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы... Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте», — уточнила она.
«Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав)? А охрана, в конце концов? — пишет Кузнецова. — У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь».
Омбудсмен отметила важность того, чтобы пострадавшим детям и их семьям была оказана необходимая помощь.
Драка на ножах в пермской школе №127 произошла утром 15 января. По данным СК, она стала следствием конфликта между двумя подростками. Один из них учится в этой школе, другой — ее бывший ученик. Педагоги и учащиеся школы пытались остановить драку. В результате пострадали 14 школьников и учитель.
Подозреваемые зачинщики конфликта задержаны. По данным регионального управления МВД и руководства колледжа, где учится один из предполагаемых зачинщиков драки Лев, подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Друзья назвали его адекватным, но не очень общительным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться выводов Росгвардии и МВД по поводу обеспечения безопасности в школе, где произошел инцидент. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, стоит ли менять систему охраны школ в связи со случившимся.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника.
5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок.
1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид.
29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего.