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Эксперты оценили уровень потерь ВВП России из-за дефицита кадров

«Яков и Партнеры»: из-за дефицита кадров ВВП России будет недополучать 2% в год
К 2030 году дефицит кадров в России достигнет 2–4 млн человек, оценили «Яков и Партнеры». На этом фоне эксперты ожидают потери ВВП на уровне 1–2%. По их оценкам, помочь решить проблему может рост производительности на 2,4% в год
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России на фоне дефицита кадров будет недополучать по 1–2% ежегодно, следует из исследования рынка труда, подготовленного экспертами компании «Яков и Партнеры» (бывшая консалтинговая фирма McKinsey). Результаты исследования есть у РБК.

Эксперты оценили, что за 2018–2023 годы количество вакансий в стране выросло в 1,8 раза, что говорит о начавшемся кадровом дефиците. А к 2030 году он усугубится, будет недоставать 2–4 млн человек, делают вывод "Яков и партнеры".

Наибольший дефицит будет наблюдаться среди лиц со средним специальным образованием (от 1,1 млн до 2,2 млн человек). Среди работников с высшим образованием он будет составлять от 700 тыс. до 1,4 млн. По сферам сильнее всего нехватка кадров отразится в обрабатывающей промышленности (0,8–1,1 млн), логистике (300–500 тыс.) и торговле (300–500 тыс.).

Как считают эксперты, чтобы устранить дефицит, потребуется добиться роста производительности труда минимум на 2,4% в год — это вдвое быстрее исторического уровня (средний темп за последние десять лет — 1,2%) и выше прогноза (на 2023–2026 годы он не превышает 2%). За период с 2018-го максимальный рост производительности наблюдался в 2021-м (3,7%), в прошлом году она упала на 3,6%.

«Рост потребности в квалифицированных кадрах наиболее заметен в регионах, особенно если обратить внимание на увеличение предлагаемой зарплаты. Стоит отметить, что в регионах предлагаемая зарплата для квалифицированных кадров растет быстрее, чем в Москве», — заметил директор Центра цифровой трансформации и анализа данных ВНИИ труда Владимир Джума.


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Финансы
Фото:Annette Riedl / Dpa / Global Look Press

В «Яков и партнеры» полагают, что справиться с дефицитом путем применения привычных инструментов будет трудно. Такие методы позволят покрыть до 50% нехватки сотрудников. Самым неэффективным способом аналитики назвали переманивание кадров. До 400 тыс. человек дефицита можно будет закрыть, используя как рабочую силу мигрантов. Повышение производительности труда на 1% ежегодно даст возможность сократить нехватку на 700 тыс. В общей сложности это только 1,1 млн человек.

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Эксперты настаивают, что решить проблему будет можно только благодаря взаимодействию бизнеса и государства. Предпринимателям, к примеру, предлагается улучшать условия для сотрудников, повышать производительность, длительное время работать с учебными заведениями. Государству — настраивать систему образования на потребности рынка, поддерживать работодателей и программы повышения производительности, проводить репатриацию кадров и привлекать мигрантов с высокой квалификацией.

«Пока еще не все компании осознали, что рынок изменился. Очередей из дешевых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет. Мы переходим к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Бизнесу придется увеличивать зарплаты и улучшать условия для сотрудников, повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями. Лучшие кадры уйдут к тем, кто начнет делать это раньше, а отстающие рискуют растерять самых квалифицированных сотрудников», — предупредила соавтор исследования Елена Кузнецова.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дефицит кадров рынок труда ВВП Инфляция
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