Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине
Готовить трудовых мигрантов к жизни в России следует еще на их родине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов. Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — сказал Путин.
Президент напомнил, что мигранты должны уважать российские обычаи, традиции, знать и соблюдать законы. И согласился с тем, что им нужна правовая и психологическая поддержка после отрыва от родины, семьи и друзей.
Так Путин отреагировал на доклад Баринова, сообщившего, что из-за востребованности иностранной рабочей силы в экономике России на отдельных территориях фактически меняется этнокультурный ландшафт, возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, а некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление.
«Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан», — отметил глава агентства по делам национальностей.
Баринов доложил Путину, что правительство вместе с Генпрокуратурой начало разрабатывать новый комплекс мер, призванных не допустить пространственную и социальную изоляцию мигрантов. «Считаем, что надо эту работу усиливать с привлечением общественных, религиозных организаций», — сказал он.
Глава ведомства назвал центры адаптации мигрантов в России одним из самых эффективных средств для решения этнической проблемы, но признал, что сейчас в стране нет необходимой инфраструктуры. Баринов анонсировал начало работы над ней в нескольких пилотных регионах.
В ноябре 2021 года, после предложения властей Москвы освободить стройки от мигрантов, ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, что эту идею поддержали 54%, еще 32% выступили против.
Респонденты назвали отрицательные стороны в труде мигрантов в 27% случаев, положительные — в 11%. Они заявили, что мигранты помогают восполнить нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, но отнимают работу у местных жителей (такое мнение поддержали 44%, отвергли 37%). 49% респондентов отметили, что россияне могли бы получать больше денег за свой труд, если бы не трудовая миграция.
По данным МВД, в январе—мае 2022 года число мигрантов и лиц без гражданства в России увеличилось на 6,6 млн человек, что вдвое превысило прошлогодний показатель. За первый квартал в страну въехали 842 тыс. трудовых мигрантов, что в четыре с лишним раза выше уровня 2021 года.
В апреле МВД отчитывалось, что в январе—феврале этого года количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания мигрантов в России увеличилось на 114%. Кроме того, выросло число случаев незаконного трудоустройства и несоблюдения ограничений на отдельные виды деятельности среди иностранных граждан.