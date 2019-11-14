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Что случилось за день. Главные новости РБК
Задержания из-за стрельбы в Благовещенске, предложение разрешить многократно продлевать полномочия ректора МГУ, МИД оценил легитимность президента Боливии, «перехваченные» переговоры по делу MH17 — главные новости в обзоре РБК
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Первые задержания после стрельбы в колледже

Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия и охранника, работавшего в строительном колледже в Благовещенске, где 14 ноября один из учеников открыл стрельбу и покончил с собой. Он убил одного человека и ранил еще троих.

  • В колледже работало ЧОП «Сириус-А», у охранника не было необходимого разрешения, его и гендиректора предприятия задержали в рамках дела, открытого по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
  • По данным СК, в здании колледжа не было рамочного металлодетектора, против должностных лиц образовательного учреждения завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).
  • Стрелку назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Это, как сообщили в СК, поможет установить мотивы его действий.

Госдуме предложили дать Путину право продлить полномочия Садовничего

Комитет Думы по образованию и науке поддержал законопроект, согласно которому у президента появится право неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.

  • Ректоров МГУ и СПбГУ не избирают, их назначает глава государства на срок в пять лет. По закону при достижении ими предельного возраста для данной должности (65 лет) президент может дважды продлить их полномочия.
  • Сейчас ректору МГУ Виктору Садовничему 80 лет, его полномочия продлевались дважды (последний раз — в 2014 году), он руководит МГУ с 1992 года. По действующему законодательству он должен уйти с поста ректора в декабре 2019 года.
  • «Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока», — заявил Садовничий.

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков.

  • «Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны», — сказал он.
  • Россия учитывает, что при утверждении Аньес в парламенте Боливии не было кворума, но «в протокольной последовательности» она была выше всех, кто мог претендовать на обязанности президента.
  • Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне массовых протестов, он обвиняет США в организации госпереворота.

Следователи опубликовали новые «перехваченные» разговоры по делу MH17

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая крушение Boeing 777 над Донбассом, опубликовала несколько, как утверждается, перехваченных разговоров руководства самопровозглашенной ДНР. В МИД России считают, что следствие подгоняет материалы под результат.

  • Речь идет о нескольких разговорах, которые якобы вели глава правительства ДНР (в 2014 году) Александр Бородай и министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также другие представители самопровозглашенной республики.
  • По данным JIT, у ДНР были средства спецсвязи, часть из которых предоставила Россия. Их якобы использовали высокопоставленные лица для контактов с ополченцами.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что JIT «подгоняет материалы» под заранее готовое решение.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Благовещенск, Виктор Садовничий, Боливия, Saudi Aramco
Материалы по теме
Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске
Общество
Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего
Общество
МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
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