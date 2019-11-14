Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Задержания из-за стрельбы в Благовещенске, предложение разрешить многократно продлевать полномочия ректора МГУ, МИД оценил легитимность президента Боливии, «перехваченные» переговоры по делу MH17 — главные новости в обзоре РБК

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Первые задержания после стрельбы в колледже

Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия и охранника, работавшего в строительном колледже в Благовещенске, где 14 ноября один из учеников открыл стрельбу и покончил с собой. Он убил одного человека и ранил еще троих.

В колледже работало ЧОП «Сириус-А», у охранника не было необходимого разрешения, его и гендиректора предприятия задержали в рамках дела, открытого по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

По данным СК, в здании колледжа не было рамочного металлодетектора, против должностных лиц образовательного учреждения завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).

Стрелку назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Это, как сообщили в СК, поможет установить мотивы его действий.

Госдуме предложили дать Путину право продлить полномочия Садовничего

Комитет Думы по образованию и науке поддержал законопроект, согласно которому у президента появится право неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.