Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Следственная группа заявила, что перехватила разговоры руководства ДНР, сделанные в 2014 году. Нидерланды ищут новых свидетелей, которые смогут ответить на вопросы по делу о гибели MH17

Фото: Максим Змеев / Reuters

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.

«Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров», — говорится в сообщении. Следствие объявило поиск свидетелей, которые смогут прояснить появившуюся у JIT информацию.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, погибли 298 человек. В JIT считают, что самолет сбили из установки «Бук», которая якобы принадлежала России. Москва и ДНР отрицают обвинения в причастности к гибели лайнера.

JIT обнародовала записи телефонных разговоров руководства ДНР, в частности, как утверждают следователи, занимавшего в 2014 году пост министра обороны самопровозглашенной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и главы правительства Александра Бородая.