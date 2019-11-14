Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Однокурсники исключили травлю открывшего стрельбу в колледже студента Общество, 19:05 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 18:57 Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 Политика, 18:51 Фигуристка Трусова заявила о желании соревноваться с мужчинами Спорт, 18:47 Сооснователь Refformat — о том, как стоматология становится доступнее Стиль, 18:31 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:29 СК заявил о задержании напавшего с ножом на детской площадке мужчины Общество, 18:24 Аналитик: вскоре цена Bitcoin достигнет $12 000 Крипто, 18:20 Мединский сравнил убившего девушку бывшего доцента СПбГУ с Джокером Общество, 18:12 Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера Общество, 18:07 Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Политика, 18:02 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 17:59 Захарова назвала «подгонкой материалов» публикацию новых данных по MH17 Политика, 17:59
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Следственная группа заявила, что перехватила разговоры руководства ДНР, сделанные в 2014 году. Нидерланды ищут новых свидетелей, которые смогут ответить на вопросы по делу о гибели MH17
Фото: Максим Змеев / Reuters

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.

«Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров», — говорится в сообщении. Следствие объявило поиск свидетелей, которые смогут прояснить появившуюся у JIT информацию.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, погибли 298 человек. В JIT считают, что самолет сбили из установки «Бук», которая якобы принадлежала России. Москва и ДНР отрицают обвинения в причастности к гибели лайнера.

JIT обнародовала записи телефонных разговоров руководства ДНР, в частности, как утверждают следователи, занимавшего в 2014 году пост министра обороны самопровозглашенной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и главы правительства Александра Бородая.

Политика
Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян

На одной из них человек, который в отчете следователей указан как Бородай, говорит, что выполняет приказы и защищает интересы «исключительно одного государства, Российской Федерации», а на другой, сделанной в августе 2014 года, Гиркин сообщает Бородаю, что «возвращается к штабу». В том же месяце оба покинули ДНР.

«Вы же знаете, что я ничего не комментирую, кроме стандартной фразы. Ополчение Boeing не сбивало. Больше никаких комментариев», — заявил Гиркин РБК.

По данным следствия, члены ДНР использовали средства спецсвязи, часть из которых, как считают в JIT, предоставила Россия. Их якобы использовали российские высокопоставленные лица для контактов с ополченцами.

В июне 2019 года в JIT официально назвали имена подозреваемых по делу о крушении MH17, ими стали Гиркин, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и один из подчиненных Дубинского — Сергей Харченко.

Совместная следственная группа, созданная для расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, «подгоняет материалы» под заранее готовое решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз», — сказала она, комментируя сделанное 14 ноября заявление JIT.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Афонский
Теги: MH17, Донбасс
Материалы по теме
Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ
Общество
Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии
Общество
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter