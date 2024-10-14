От «Катрины» до «Милтона». Самые разрушительные ураганы США в XXI веке
«Катрина», 2005
Число погибших: 1392 человека
Ущерб: от $126 млрд до $160 млрд
Ураган обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. Скорость ветра достигала 200 км/ч. Больше всего пострадал Новый Орлеан (штат Луизиана): ураган прорвал дамбу, после чего под водой оказалось 80% города. В первые годы после наводнения население Нового Орлеана сократилось вдвое: с 500 тыс. до 230 тыс. человек. Позднее число жителей стало прирастать, однако так и не вернулось к уровню 2005-го. Ураган также стал причиной разлива 190 тыс. барр. нефти вдоль побережья Луизианы из трубопроводов, хранилищ и промышленных предприятий.
«Сэнди», 2012
Число погибших: 233 человека, из них 157 в США
Ущерб: более $60 млрд
Ураган «Сэнди» в октябре 2012 года затронул Ямайку, Кубу, Багамы, Гаити и Канаду, но наибольший ущерб нанес США. Пострадали 24 штата, и особенно город Нью-Йорк: под воду ушли семь тоннелей метро, из-за чего движения между Бруклином и Манхэттеном не было несколько дней. В Квинсе сгорели более 120 домов, поскольку наводнение не позволило пожарным добраться до мест возгорания. Работу приостановила штаб-квартира ООН и фондовые биржи, а Нью-Йоркский марафон отменили впервые за его историю — с 1970 года.
«Харви», 2017
Число погибших: от 83 до 107 человек
Ущерб: от $150 млрд до $180 млрд
В ночь на 26 августа 2017 года ураган «Харви» ударил по Техасу и вызвал наводнение в одном из крупнейших городов штата — Хьюстоне. При приближении к берегу ураган достиг четвертой категории (по пятибалльной шкале Сафира — Симпсона), скорость ветра составляла 215 км/ч. Власти Техаса заявили, что ущерб от «Харви» превысил потери от урагана «Катрина» в Новом Орлеане в 2005 году, на восстановление потребовалось от $150 до $180 млрд.
«Мария», 2017
Число погибших: 2975 человек
Ущерб: $90 млрд
Ураган «Мария» пришел в Пуэрто-Рико (неинкорпорированная, но находящаяся под управлением США территория) в сентябре 2017 года. Остров оказался полностью обесточен: более 3 млн жителей оставались без света несколько месяцев, а 90% инфраструктуры восстановили только к марту следующего года. В горных районах прошли оползни, и жители ждали помощь от властей более недели. «Мария» уничтожила почти все вышки сотовой связи — это осложнило получение помощи от США. Изначально власти сообщили, что жертвами урагана стали 64 человека. Через год после катастрофы опубликовали доклад, согласно которому число жертв оказалось почти в 50 раз больше — 2975 человек. Эти данные признал глава территории.
«Ида», 2021
Число погибших: 115
Ущерб: $75,2 млрд
Ураган «Ида» со скоростью ветра выше 240 км/ч обрушился на побережье Луизианы в августе 2021 года. Без света оказались миллионы домов и предприятий в Луизиане, а Новый Орлеан был полностью обесточен. В геологической службе США заявили, что из-за урагана «Ида» река Миссисипи изменила направление течения. В стране остановилось 79% добычи нефти и газа. По оценкам аналитиков, стихия привела к сокращению добычи нефти на 30 млн барр., превысив потери от урагана «Катрина». Позднее бедствие продвинулось на северо-восток страны, в частности метро Нью-Йорка остановило работу из-за затоплений.
«Иэн», 2022
Число погибших: 156 человек
Ущерб: $112 млрд
Ураган «Иэн» пятой категории с порывами ветра до 260 км/ч прошелся по Карибскому бассейну, оставив без света всю Кубу, а после сместился на север и накрыл Флориду. С 28 сентября по 1 октября без света оставались около 9 млн жителей штата. Из-за непогоды NASA на несколько дней перенесла старт космической миссии Crew Dragon — 5 с россиянкой Анной Кикиной, единственной женщиной в отряде «Роскосмоса».
«Хелен», 2024
Число погибших: по меньшей мере 232 человека
Ущерб: от $145 млрд до $160 млрд
Ураган «Хелен» достиг суши 25 сентября 2024 года в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде. Сначала скорость ветра достигала 220 км/ч, однако во время движения по штату снизилась. Шторм вызвал наводнения в Северной Каролине: уничтожил дороги и мосты, а оползни сносили дома вместе с фундаментами. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас допустил, что устранение последствий урагана займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим. Эксперты AccuWeather оценили, что «Хелен» нанесла ущерб на сумму от $145 млрд до $160 млрд.
«Милтон», 2024
Число погибших: по меньше мере 23 человека
Ущерб: от $50 млрд до $70 млрд
В ночь на 10 октября Флориду накрыл ураган «Милтон». Его мощность достигала пятой категории, и ученые даже спорили, сможет ли он достигнуть несуществующей шестой. Вскоре после выхода на сушу «Милтон» ослаб до первой категории. Ураган спровоцировал мощные торнадо по всему штату, которые разрушили более сотни домов, и высосал воду из залива Тампа, оставив дно открытым. Более 3 млн хозяйств остались без света, а 75% заправок в районе Тампы исчерпали запасы топлива. Президент США Джо Байден предположил, что на ликвидацию последствий уйдет около $50 млрд. Опрошенные Bloomberg эксперты оценили ущерб в сумму от $60 млрд до $70 млрд.
Информация о числе погибших при ураганах, за исключением жертв «Марии», «Хелен» и «Милтона», приводится из отчетов Национального ураганного центра США (National Hurricane Center).
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