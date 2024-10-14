От «Катрины» до «Милтона». Самые разрушительные ураганы США в XXI веке

На Флориду 10 октября обрушился ураган «Милтон», который может стать одним из самых разрушительных в истории США. Какие ураганы повлекли большие жертвы и нанесли наибольший ущерб стране с начала века — в фотогалерее РБК

«Катрина», 2005

Число погибших: 1392 человека

Ущерб: от $126 млрд до $160 млрд

25 августа 2005 года. Ураган «Катрина» приближается к Флориде. На фото мужчина смывает песок с лица, когда ветер дует со скоростью свыше 22 м/с (Фото: Carlo Allegri / Getty Images) 26 Августа 2005 года. Ураган «Катрина» вызвал сильные дожди во Флориде. Мужчина покидает дом с мешком одежды и собакой по кличке Жасмин (Фото: Carlo Allegri / Getty Images) 27 августа 2005 года. Рабочие заколачивают витрину магазина в Новом Орлеане, готовясь к урагану (Фото: Mario Tama / Getty Images) 28 августа 2005 года. Жители стоят в очереди в убежище в Новом Орлеане. Ожидается, что на следующий день ураган выйдет на берег, в штате объявлен режим ЧС (Фото: Mario Tama / Getty Images) 29 августа 2005 года. Ураган обрушился на берег, его категория понизилась с пятой до четвертой (Фото: Mark Wilson / Getty Images) 30 августа 2005 года. 80% Нового Орлеана оказалось под водой (Фото: Dave Einsel / Getty Images) 31 августа 2005 года. Грузовик военных проезжает по затопленным улицам (Фото: Mark Wilson / Getty Images) 1 сентября 2005 года. Члены экипажа военно-морских сил США осматривают ущерб от урагана, после того как начали оказывать гуманитарную помощь пострадавшим (Фото: Larry W. Kachelhofer / U.S. Navy / Getty Images) 2 сентября 2005 года. Мужчина отдыхает на побережье Мексиканского залива (Фото: Marianne Todd / Getty Images) 3 сентября 2005 года. Продолжаются работы по спасению и ликвидации последствий урагана «Катрина». Пианино лежит среди других обломков в штате Миссисипи (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 4 сентября 2005 года. Преподобный произносит проповедь во время службы у церкви, разрушенной ураганом (на заднем плане) (Фото: Win McNamee / Getty Images) 5 сентября 2005 года. Брошенные домашние питомцы у луж с загрязненной химикатами водой в Новом Орлеане (Фото: Chris Hondros / Getty Images) 6 сентября 2005 года. Житель разрушенного города в Миссисипи (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 7 сентября 2005 года. Бригады энергетиков работают на линиях электропередач, которые были разрушены ураганом «Катрина» в Луизиане (Фото: Chris Graythen / Getty Images) 8 сентября 2005 года. Разрушенный мост между двумя городами в Миссисипи (Фото: Marianne Todd / Getty Images) 9 сентября 2005 года. Рыбацкие лодки, выброшенные на берег ураганом «Катрина» (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 10 сентября 2005 года. Автомобиль в Новом Орлеане (Фото: Justin Sullivan / Getty Images) 11 сентября 2005 года. Люди прогуливаются по разрушенному участку набережной в Миссисипи (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Ураган обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. Скорость ветра достигала 200 км/ч. Больше всего пострадал Новый Орлеан (штат Луизиана): ураган прорвал дамбу, после чего под водой оказалось 80% города. В первые годы после наводнения население Нового Орлеана сократилось вдвое: с 500 тыс. до 230 тыс. человек. Позднее число жителей стало прирастать, однако так и не вернулось к уровню 2005-го. Ураган также стал причиной разлива 190 тыс. барр. нефти вдоль побережья Луизианы из трубопроводов, хранилищ и промышленных предприятий.

«Сэнди», 2012

Число погибших: 233 человека, из них 157 в США

Ущерб: более $60 млрд

25 октября 2012 года. Сильный ветер обрушился на Майами-Бич, штат Флорида, в прибрежных районах объявили штормовое предупреждение (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 27 Октября 2012 года. Мужчины готовят отель в Нью-Джерси к урагану. В штате объявлена эвакуация барьерных островов (Фото: William Thomas Cain / Getty Images) 28 октября 2012 года. Чайка пролетает над волнами в Атлантик-Сити (Фото: Mario Tama / Getty Images) 30 октября 2012 года. Дома затоплены после того, как «Сэнди» обрушился на береговую линию штата (Фото: U.S. Coast Guard / Getty Images) 31 октября 2012 года. Разрушенный из-за урагана парк развлечений Сисайд-Хайтс, штат Нью-Джерси (Фото: Mario Tama / Getty Images) 1 ноября 2012 года. Затопленный тоннель Бруклин—Бэттери — автодорога в Нью Йорке, соединяющая Бруклин и Манхэттен (Фото: Allison Joyce / Getty Images) 2 ноября 2012 года. Разбросанные ураганом вещи на улицах Юнион-Бич, штат Нью-Джерси. В городе, где проживает 6,2 тыс. человек, более 200 домов оказались разрушены стихией (Фото: Michael Loccisano / Getty Images) 3 ноября 2012 года. Самосвал вывозит мусор собранный в домах, поврежденных ураганом «Сэнди», в округе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке (Фото: Andrew Burton / Getty Images) 4 ноября 2012 года. Волонтеры выгружают подгузники для раздачи в центре помощи, который развернули на ледовой арене Лонд-Айленд в Нью-Йорке (Фото: John Moore / Getty Images) 5 ноября 2012 год. Люди стоят в длинных очередях за бензином на заправочной станции Valero в Нью-Йорке (Фото: Bruce Bennett / Getty Images) 6 ноября 2012 года. Морские пехотинцы помогают жителям района Стейтен-Айленд в Нью-Йорке вывозить поврежденные при урагане вещи (Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images)

Ураган «Сэнди» в октябре 2012 года затронул Ямайку, Кубу, Багамы, Гаити и Канаду, но наибольший ущерб нанес США. Пострадали 24 штата, и особенно город Нью-Йорк: под воду ушли семь тоннелей метро, из-за чего движения между Бруклином и Манхэттеном не было несколько дней. В Квинсе сгорели более 120 домов, поскольку наводнение не позволило пожарным добраться до мест возгорания. Работу приостановила штаб-квартира ООН и фондовые биржи, а Нью-Йоркский марафон отменили впервые за его историю — с 1970 года.

«Харви», 2017

Число погибших: от 83 до 107 человек

Ущерб: от $150 млрд до $180 млрд

24 августа 2017 года. Пустые полки в хлебном отделе магазина Kroger в Хьюстоне, штат Техас (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 25 августа 2017 года. Вывеска на предприятии в Техасе: «Закрыто из-за урагана «Харви» (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 26 Августа 2017 года. Затопления на побережье Мексиканского залива в Техасе (Фото: Petty Officer 3rd Class Johanna Strickland / U.S. Coast Guard / Getty Images) 27 Августа 2017 года. Затопленная парковка в кампусе Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас (Фото: Scott Olson / Getty Images) 28 Августа 2017 года. Люди эвакуируются из своих домов по затопленным улицам в Хьюстоне, штат Техас (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 29 августа 2017 года. Спасатели и волонтеры помогают жителям выбраться из затопленного района в Хьюстоне, штат Техас. В городе и окрестностях выпало 127 см осадков (Фото: Scott Olson / Getty Images) 30 августа 2017 года. Кошка плывет у затопленного жилого комплекса в Хьюстоне, штат Техас (Фото: Scott Olson / Getty Images) 31 Августа 2017. Подтопления на юго-востоке Техаса после ливней, вызванных ураганом «Харви» (Фото: Scott Olson / Getty Images) 1 Сентября 2017 года. Волонтеры и ученики помогают навести порядок в школе после ливней (Фото: Scott Olson / Getty Images) 2 Сентября 2017 года. Ветеран морской пехоты помогает спасать лошадей от наводнения после урагана «Харви» в Оранже, штат Техас (Фото: Scott Olson / Getty Images) 3 сентября 2017 год. Мужчина помогает сыну навести порядок в автомастерской после проливных дождей, вызванных ураганом «Харви» (Фото: Scott Olson / Getty Images) 4 сентября 2017 года. Супруги убирают затопленный дом в Кэти, штат Техас, спустя неделю после обрушения «Харви» (Фото: Justin Sullivan / Getty Images) 5 сентября 2017 года. Ранчо в Бомонте, штат Техас, затопленное паводковыми водами (Фото: Justin Sullivan / Getty Images) 6 Сентября 2017 года. Мужчина ждет, когда ему помогут выбраться из машины, на которой он вернулся в свой затопленный дом в Хьюстоне, штат Техас (Фото: Justin Sullivan / Getty Images) 7 Сентября 2017 года. Мужчина в Ричвуде, штат Техас, тащит мешки с мусором, заполненные вещами пострадавшими из-за наводнения (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

В ночь на 26 августа 2017 года ураган «Харви» ударил по Техасу и вызвал наводнение в одном из крупнейших городов штата — Хьюстоне. При приближении к берегу ураган достиг четвертой категории (по пятибалльной шкале Сафира — Симпсона), скорость ветра составляла 215 км/ч. Власти Техаса заявили, что ущерб от «Харви» превысил потери от урагана «Катрина» в Новом Орлеане в 2005 году, на восстановление потребовалось от $150 до $180 млрд.

«Мария», 2017

Число погибших: 2975 человек

Ущерб: $90 млрд

19 сентября 2017 года. Пустые предприятия в Пуэрто-Рико после предупреждения об урагане «Мария» (Фото: Alex Wroblewski / Getty Images) 20 сентября 2017 года. На Пуэрто-Рико обрушились проливные дожди (Фото: Alex Wroblewski / Getty Images) 21 сентября 2017 года. Жители поддерживают упавшие провода, чтобы освободить дорогу для движения транспорта (Фото: Alex Wroblewski / Getty Images) 22 сентября 2017 года. Жители Пуэрто-Рико выстроились в очереди за бензином после того, как ураган «Мария» обрушился на сушу (Фото: Alex Wroblewski / Getty Images) 23 сентября 2017 года. Разрушенный дом в Доминике (Фото: Jose Jimenez / Getty Images) 24 сентября 2017 года. Поврежденные дома в Пуэрто-Рико (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 25 сентября 2017 года. Люди в Левиттауне, Пуэрто-Рико, ликвидируют последствия урагана «Мария» (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 26 сентября 2017 года. Люди стоят в очереди на рейс в международном аэропорту Пуэрто-Рико, желая вернуться домой. Некоторые из них провели в авиагавани несколько дней в надежде улететь с острова (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 27 сентября 2017 года. Люди переходят мост, разрушенный ураганом «Мария» в Коросале, Пуэрто-Рико (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 28 сентября 2017 года. Очереди на спасательный корабль, который эвакуирует людей в порт Флориды (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 29 сентября 2017 года. Поваленные деревья без листьев в Пуэрто-Рико (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 30 сентября 2017 года. Моряки разгружают гуманитарную помощь для пострадавших от урагана «Мария» (Фото: Mass Communication Specialist Seaman Jessica L. Dowell / U.S. Navy / Getty Images)

Ураган «Мария» пришел в Пуэрто-Рико (неинкорпорированная, но находящаяся под управлением США территория) в сентябре 2017 года. Остров оказался полностью обесточен: более 3 млн жителей оставались без света несколько месяцев, а 90% инфраструктуры восстановили только к марту следующего года. В горных районах прошли оползни, и жители ждали помощь от властей более недели. «Мария» уничтожила почти все вышки сотовой связи — это осложнило получение помощи от США. Изначально власти сообщили, что жертвами урагана стали 64 человека. Через год после катастрофы опубликовали доклад, согласно которому число жертв оказалось почти в 50 раз больше — 2975 человек. Эти данные признал глава территории.

«Ида», 2021

Число погибших: 115

Ущерб: $75,2 млрд

29 августа 2021 года. Человек сидит на остановке в поисках убежища перед ураганом «Ида» в Новом Орлеане, штат Луизиана (Фото: Brandon Bell / Getty Images) 30 августа 2021 года. Мужчина помогает автомобилисту, застрявшему из-за наводнения в штате Миссисипи (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 31 августа 2021 года. Люди сидят на веранде дома, сильно пострадавшего от урагана «Ида» в Луизиане (Фото: Scott Olson / Getty Images) 1 сентября 2021 года. Поваленные опоры инженерных сетей на шоссе в Луизиане (Фото: Win McNamee / Getty Images) 2 сентября 2021 года. Железнодорожные пути в Бронксе, Нью-Йорк, затопленные после ночного дождя, вызванного ураганом «Ида» (Фото: Spencer Platt / Getty Images) 3 сентября 2021 года. Разрушенный дом в Луизиане (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 4 сентября 2021 года. Разрушенный штормом дом на берегу залива в Луизиане (Фото: Sean Rayford / Getty Images)

Ураган «Ида» со скоростью ветра выше 240 км/ч обрушился на побережье Луизианы в августе 2021 года. Без света оказались миллионы домов и предприятий в Луизиане, а Новый Орлеан был полностью обесточен. В геологической службе США заявили, что из-за урагана «Ида» река Миссисипи изменила направление течения. В стране остановилось 79% добычи нефти и газа. По оценкам аналитиков, стихия привела к сокращению добычи нефти на 30 млн барр., превысив потери от урагана «Катрина». Позднее бедствие продвинулось на северо-восток страны, в частности метро Нью-Йорка остановило работу из-за затоплений.

«Иэн», 2022

Число погибших: 156 человек

Ущерб: $112 млрд

26 сентября 2022 года. Люди наполняют мешки песком, готовясь к урагану «Иэн» в Сент-Питерсберге, Флорида (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 27 сентября 2022 года. Мужчина убирает лестницу после того, как обрезал ветки у дерева возле своего дома в Сарасоте, штат Флорида, во время приближения ураган «Иэн» (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 28 сентября 2022 года. Жители Флориды гуляют под дождем и шквальным ветром на пирсе Сент-Пит (Фото: Gerardo Mora /Getty Images) 29 сентября 2022 года. Сотрудники полиции регулируют движение транспорта во время отключения электроэнергии из-за урагана «Иэн» (Фото: Gerardo Mora / Getty Images) 30 сентября 2022 года. Разрушения после урагана «Иэн» на острове Матлача, штат Флорида (Фото: Win McNamee / Getty Images) 1 октября 2022 года. Посетители Гарден-Сити-Бич в Южной Каролине наблюдают, как восстанавливают пляж после урагана «Иэн» (Фото: Scott Olson / Getty Images) 2 октября 2022 года. Разрушения после урагана «Иэн» в Форт-Майерс-Бич, Флорида (Фото: Win McNamee / Getty Images) 3 октября 2022 года. Члены поисково-спасательной группы Майами, штат Флорида, проверяют, есть ли в домах пострадавшие из-за урагана «Иэн» (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 4 октября 2022 года. Мужчина идет по железнодорожным путям, окруженным паводковыми водами реки Пис в Аркадии, штат Флорида (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 5 октября 2022 года. Строительные бригады круглосуточно ремонтируют мост на острове Матлача, штат Флорида (Фото: Win McNamee / Getty Images) 6 октября 2022 года. Экскаватор расчищает завалы после урагана «Иэн» (Фото: Win McNamee / Getty Images) 7 октября 2022 года. Мужчина лежит в своем автомобиле в Форт-Майерсе, Флорида, поскольку в отелях нет свободных мест (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Ураган «Иэн» пятой категории с порывами ветра до 260 км/ч прошелся по Карибскому бассейну, оставив без света всю Кубу, а после сместился на север и накрыл Флориду. С 28 сентября по 1 октября без света оставались около 9 млн жителей штата. Из-за непогоды NASA на несколько дней перенесла старт космической миссии Crew Dragon — 5 с россиянкой Анной Кикиной, единственной женщиной в отряде «Роскосмоса».

«Хелен», 2024

Число погибших: по меньшей мере 232 человека

Ущерб: от $145 млрд до $160 млрд

25 сентября 2024 года. Мужчина заполняет монтажной пеной отверстия в двери гаража в Порт-Ричи, штат Флорида (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 26 сентября 2024 года. Шторм проходит по заливу Тампа во Флориде (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 27 сентября 2024 года. Ураган «Хелен» оставил руины в Стейнхэтчи, Флорида (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 28 сентября 2024 года. Северная Каролина после сильных дождей (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images) 29 сентября 2024 года. Мужчина стоит в коридоре своего дома, пока его семья собирает ценные вещи в затопленном после урагана «Хелен» жилье в Олд Форте, Северная Каролина (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images) 30 сентября 2024 года. Мотоциклист проезжает мимо спасательных машин, остановленных на дороге после урагана «Хелен» (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 1 октября 2024 года. Дорога частично обрушилась после урагана «Хелен» недалеко от Блэк-Маунтин, Северная Каролина (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 2 октября 2024 года. Последствия урагана в Чимни-Роке, Северная Каролина (Фото: Sean Rayford / Getty Images) 3 октября 2024 года. Поврежденные железнодорожные пути вдоль реки Френч-Брод в Маршалле, Северная Каролина (Фото: Mario Tama / Getty Images) 4 октября 2024 года. В Эшвилле, Северная Каролина, поисково-спасательный группы обследуют район, пострадавший от наводнения после урагана «Хелен» (Фото: Mario Tama / Getty Images) 5 октября 2024 года. Дерево лежит на крыше дома в Огасте, штат Джорджия (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 6 октября 2024 года. Люди идут мимо разрушенной наводнением церкви в Северной Каролине (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Ураган «Хелен» достиг суши 25 сентября 2024 года в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде. Сначала скорость ветра достигала 220 км/ч, однако во время движения по штату снизилась. Шторм вызвал наводнения в Северной Каролине: уничтожил дороги и мосты, а оползни сносили дома вместе с фундаментами. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас допустил, что устранение последствий урагана займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим. Эксперты AccuWeather оценили, что «Хелен» нанесла ущерб на сумму от $145 млрд до $160 млрд.

«Милтон», 2024

Число погибших: по меньше мере 23 человека

Ущерб: от $50 млрд до $70 млрд

7 октября 2024 года. Люди на западном побережье Флориды продолжают наводить порядок после урагана «Хелен», ожидая приход «Милтона» (Фото: Spencer Platt / Getty Images) 8 октября 2024 года. Автомобили заполняют дороги, когда люди пытаются перебраться в безопасное место до прихода шторма (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 9 октября 2024 года. Мужчина пытается спасти свои вещи после того, как торнадо сорвало крышу его дома в Форт-Майерс, Флорида. Он рассказал, что только недавно восстановил крышу после урагана «Иэн» (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 10 октября 2024 года. «Милтон» сорвал часть крыши бейсбольного стадиона на Tropicana Field в Сент-Питерсберге, Флорида (Фото: Joe Raedle / Getty Images) 11 октября 2024 года. Затопленные дороги и предприятия в Нью-Порт-Ричи, Флорида (Фото: Spencer Platt / Getty Images) 12 октября 2024 года. В аэропорту в городе Венеция, штат Флорида, перевернулся вертолет из-за урагана «Милтон» (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В ночь на 10 октября Флориду накрыл ураган «Милтон». Его мощность достигала пятой категории, и ученые даже спорили, сможет ли он достигнуть несуществующей шестой. Вскоре после выхода на сушу «Милтон» ослаб до первой категории. Ураган спровоцировал мощные торнадо по всему штату, которые разрушили более сотни домов, и высосал воду из залива Тампа, оставив дно открытым. Более 3 млн хозяйств остались без света, а 75% заправок в районе Тампы исчерпали запасы топлива. Президент США Джо Байден предположил, что на ликвидацию последствий уйдет около $50 млрд. Опрошенные Bloomberg эксперты оценили ущерб в сумму от $60 млрд до $70 млрд.