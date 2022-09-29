NASA перенесло запуск Crew Dragon c россиянкой из-за урагана

Космическая миссия Crew Dragon-5 с россиянкой Анной Кикиной, единственной женщиной в отряде «Роскосмоса», перенесена на 5 октября, сообщила пресс-служба NASA. Ранее полет переносили с 1 сентября на 3 октября.

«Команды миссии продолжают следить за ураганом «Иэн» вблизи Космического центра Кеннеди NASA во Флориде и при необходимости могут снова скорректировать дату запуска», — указало агентство и назвало в качестве запасных вариантов даты с 6 по 9 октября.

Между тем, корабль Dragon Endurance уже соединили с ракетой-носителем Falcon 9, и он находится в ангаре SpaceX на стартовом комплексе.

Запуск Crew Dragon-5 пройдет в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение по которой стороны подписали в июле. Оно предполагает по три полета российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских. Это нужно, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA.

Командиром и пилотом корабля будут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада. Анна Кикина вместе с космонавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката будут выполнять роль специалистов.

Со стороны США в программе перекрестных полетов участвует астронавт NASA Франсиско Рубио. Он вошел в состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» в качестве второго бортинженера, его запуск прошел 21 сентября с космодрома Байконур. Вместе с ним полетели бортинженер Дмитрий Петелин и командир Сергей Прокопьев.