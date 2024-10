В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категории

Спутниковый снимок урагана «Милтон» (Фото: CIRA / NOAA / Reuters)

Ураган «Милтон», который приближается к побережью Флориды, может достичь по силе пока не существующей шестой категории, считают опрошенные Newsweek эксперты.

На фоне усиления «Милтона» до пятой, высшей сейчас категории эксперты обратили внимание на исследование, опубликованное научным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале. Майкл Венер и Джеймс Коссин пишут, что в последние годы все чаще возникают штормы пятой категории, и предлагают ввести новую — шестую категорию, под которые попадут ураганы с порывами ветра свыше 300 км/ч.

Некоторые эксперты в разговоре с Newsweek сочли, что введение новой категории повысит осведомленность людей о возросшем риске формирования крупных циклонов, вызванных глобальным потеплением. Другие же заявили, что создание новой категории не поможет населению, поскольку любое предупреждение и так говорит об опасности.

Ураган «Милтон» может в среду накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), он движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. На фоне приближения урагана ко Флориде в США отменили более 1,5 тыс. рейсов.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли 277 человек.