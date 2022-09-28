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Куба осталась без электричества после урагана

Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС
Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС

Система электроэнергии Кубы полностью отключилась из-за урагана «Ян», сообщил Национальный союз электроэнергетики страны в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Национальная электрическая система находится в исключительном состоянии, нулевая выработка электроэнергии, без электроснабжения. Ошибка выдается на западном, центральном и восточном звеньях», — сказано в сообщении.

Издание Cibercuba со ссылкой на власти сообщило, что ТЭЦ Антонио Гитераса, которая отапливает Гавану, не может синхронизироваться с национальной системой.

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Фото:Ricardo Arduengo / Reuters

Ураган «Ян» обрушился на Кубу еще 26 сентября. Тогда он прошел по западной части страны. На следующий день Институт метеорологии Кубы зафиксировал ураган на юго-восточной территории, передавал Cubadebate. Максимальная скорость ветра составила 195 км/ч с резкими порывами. Специалисты предсказали, что в течение следующих суток ураган вызовет сильные волны вдоль всего северного побережья, включая отмели Санта-Ана и дамбу Гаваны, и приведет к небольшим наводнениям.

Теги
Куба электричество отключение ураган
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