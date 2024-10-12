Байден заявил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрд

Эксперты оценили ущерб, нанесенный Соединенным Штатам ураганом «Милтон», примерно в $50 млрд, заявил президент США Джо Байден, передает The Guardian.

По его словам, правительство предоставляет все необходимые ресурсы для борьбы со стихийным бедствием. Кроме того, 12 октября Байден отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от «Милтона».

Как пишет Bloomberg, поездка, которая проводится в рамках предвыборной гонки, нацелена на то, чтобы заверить американских избирателей, что Байден и вице-президент Камала Харрис делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия стихии.

Другая ее цель — опровергнуть заявления бывшего президента-республиканца Дональда Трампа о том, что администрация делает недостаточно и распространяет ложные утверждения о размере предлагаемой помощи.

Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США вечером 9 октября и добрался до побережья Кубы. Телеканал ABC сообщал, что от него погибли по меньшей мере 16 человек.

10 октября Reuters написал, что ураган «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, что приведет к росту цен на перестрахование в 2025 году.

Всего двумя неделями раньше, 26 сентября, на Флориду обрушился другой разрушительный ураган, «Хелен». Он прошел по юго-востоку США, сильнее всего ударив по Северной и Южной Каролине, Джорджии, Теннесси, Вирджинии и Кентукки. В результате погибли по меньшей мере 230 человек, что сделало ураган одним из самых смертоносных в истории США. Ущерб от «Хелен» составил по меньшей мере $190 млрд.