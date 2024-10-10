Ураган «Милтон» высосал воду из залива во Флориде

В результате разгула стихии в заливе Тампа произошло редкое явление под названием «обратный штормовой нагон». Ураган откачал воду, оставив открытое дно

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, высосал воду из залива Тампа, сообщают газета The New York Times и местный телеканал WKRN.

В результате разгула стихии в заливе Тампа произошло редкое явление под названием «обратный штормовой нагон». Ураган временно откачал воду, оставив открытое дно. Уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор на время стремительно упал.

Как пояснил ученый, доцент кафедры ландшафтной архитектуры в Университете Пенсильвании Питер Стемпель, это явление возникает, когда ветер, дующий со стороны берега, настолько сильный, что вытесняет воду из прибрежных заливов. Отдел по чрезвычайным ситуациям Флориды призвал людей не ходить по открытому дну залива, поскольку вода может хлынуть обратно в любой момент.

Ураганы, проходящие по территории США, неоднократно «осушали» залив Тампа. Во время урагана «Иан» в 2022 году вода из залива также ушла на несколько часов, а затем резко вернулась обратно, когда ветер стих.

9 октября «Милтон» обрушился на США и усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. Погибли по меньшей мере два человека, разрушены более 100 домов. Без света остались как минимум 1,6 млн потребителей.

До прихода урагана власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, люди начали уезжать в понедельник, 7 октября.