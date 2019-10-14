Фигуранты двух резонансных дел Котов и Павликова решили пожениться

Фигуранты двух резонансных дел Котов и Павликова решили пожениться

Фигурантка дела «Нового величия» Павликова, находящаяся под домашним арестом, и фигурант «московского дела» Котов, осужденный на четыре года колонии, подали заявление о браке. Это произошло в конце сентября, сообщила РБК адвокат

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «дадинской» статье Константин Котов приняли решение подать заявление о заключении брака. Об этом РБК сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова.

«Да, это правда, они подали заявление в конце сентября», — заявила она. Более подробной информации правозащитница не сообщила.

Адвокат Котова на звонки РБК не ответил.

О намерениях Павликовой и Котова пожениться днем 14 октября рассказала мать Павликовой. Об этом она сказала в перерыве слушаний Московского городского суда, который рассматривает жалобу на приговор Котову. «Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь. Практически все это время были вместе», — заявила она (цитата по «Медиазоне»).