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Фигуранты двух резонансных дел Котов и Павликова решили пожениться
Фигурантка дела «Нового величия» Павликова, находящаяся под домашним арестом, и фигурант «московского дела» Котов, осужденный на четыре года колонии, подали заявление о браке. Это произошло в конце сентября, сообщила РБК адвокат

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «дадинской» статье Константин Котов приняли решение подать заявление о заключении брака. Об этом РБК сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова.

«Да, это правда, они подали заявление в конце сентября», — заявила она. Более подробной информации правозащитница не сообщила.

Адвокат Котова на звонки РБК не ответил.

О намерениях Павликовой и Котова пожениться днем 14 октября рассказала мать Павликовой. Об этом она сказала в перерыве слушаний Московского городского суда, который рассматривает жалобу на приговор Котову. «Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь. Практически все это время были вместе», — заявила она (цитата по «Медиазоне»).

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Она уточнила, что дочери, находящейся под домашним арестом, разрешены прогулки. Именно во время них Павликова общалась с Котовым.

Десятерых членов организации «Новое величие» задержали  в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой на момент ареста было меньше 18 лет. Следствие считает, что активисты планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Защита фигурантов дела настаивает на том, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД, он и связанные с ним люди затем вовлекли в ее деятельность обвиняемых.

Дело получило резонанс после того, как матери Павликовой и еще одной фигурантки Марии Дубовик записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали об обстоятельствах задержания дочерей. В августе 2018 года суд перевел обеих под домашний арест.

В мае Павликовой, Дубовик и еще шестерым фигурантам дела продлили меры пересечения. Еще двоим фигурантам суд весной вынес приговор — одного из них приговорили к полутора годам условно, второго — к двум с половиной годам колонии.

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Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение установленного порядка или организации митинга (ст. 212 УК). Его приговор стал вторым по «дадинской» статье (ее так называют по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней). Он не признал свою вину. Одним из поводов обвинения в адрес Котова было его участие в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» 13 мая, после которого его арестовали на пять суток. Кроме того, Котова задерживали 12 июня на несогласованной акции протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова. Тогда Котова оштрафовали на 15 тыс. руб. 15 июля активист опубликовал в соцсетях призыв выйти на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за что он был арестован на десять суток. 13 августа Котова задержали за скандирование лозунгов около администрации президента после несогласованной акции на проспекте Сахарова в Москве. Сторонники Котова провели несколько пикетов в его поддержку.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Афонский
Теги: массовые беспорядки, "Новое величие", свадьба
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