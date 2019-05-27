Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы на шесть месяцев продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия». Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Под стражей до 18 ноября оставлены Петр Карамзин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев, под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Всего по делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). В начале марта суд приговорил Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ). Он признал свою вину.

В конце апреля суд приговорил Павла Ребровского к двум с половиной годам колонии. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.