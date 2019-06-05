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«Дело «Нового величия» ,  
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Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов
Внесенные в список не могут осуществлять операции с денежными средствами, их счета блокируются. Защита Анны Павликовой указала, что в отношении фигурантов еще не вынесен приговор и их вина не доказана
Анна Павликова (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Первым на включение обвиняемых в список обратил внимание Telegram-канал «Маховик политических репрессий».

В список попали Анна Павликова, Мария Дубовик, Петр Карамзин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин. Включение в список означает, что лица не могут распоряжаться своими средствами, их счета блокируются.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова сообщила РБК, что узнала о включении своей подзащитной в список экстремистов из СМИ. «Я в шоке от того, что в отношении людей еще не вынесен приговор, их вина не доказана, приговор еще не вступил в силу, а их уже внесли в списки», — отметила она. Карлова добавила, что, если информация о включении Павликовой в список подтвердится, она будет оспаривать это решение.

Адвокат Дубовик Максим Пашков сказал РБК, что узнал об этом от СМИ.

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Обвиняемым по «делу «Нового величия» вменяется организация экстремистского сообщества, их защита утверждает, что создание движения инициировали оперативник центра «Э» МВД и два его агента. Фигурантов дела арестовали в марте, при этом Павликовой на тот момент не было 18 лет. Дело получило резонанс после того, как матери Павликовой и Дубовик записали видеообращение к президенту, в котором рассказали об обстоятельствах задержания дочерей. В августе суд перевел их под домашний арест.

В конце мая суд продлил меры пресечения Карамзину, Костыленкову, Крюкову, Полетаеву, Павликовой, Дубовик, Гавриловой и Рощину еще на полгода. Рустамова и Ребровского весной приговорили к полутора годам условно и двум с половиной годам колонии соответственно.

Авторы: Юлия Выродова, Любовь Порываева, Маргарита Алехина
Теги: "Новое величие", Терроризм, экстремизм, Росфинмониторинг
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