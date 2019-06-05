Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов

Внесенные в список не могут осуществлять операции с денежными средствами, их счета блокируются. Защита Анны Павликовой указала, что в отношении фигурантов еще не вынесен приговор и их вина не доказана

Анна Павликова (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Первым на включение обвиняемых в список обратил внимание Telegram-канал «Маховик политических репрессий».

В список попали Анна Павликова, Мария Дубовик, Петр Карамзин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин. Включение в список означает, что лица не могут распоряжаться своими средствами, их счета блокируются.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова сообщила РБК, что узнала о включении своей подзащитной в список экстремистов из СМИ. «Я в шоке от того, что в отношении людей еще не вынесен приговор, их вина не доказана, приговор еще не вступил в силу, а их уже внесли в списки», — отметила она. Карлова добавила, что, если информация о включении Павликовой в список подтвердится, она будет оспаривать это решение.

Адвокат Дубовик Максим Пашков сказал РБК, что узнал об этом от СМИ.