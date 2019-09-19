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Защита активиста Котова попросила смягчить ему наказание

Адвокаты Константина Котова, который приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга, обратились в суд и прокуратуру Москвы с просьбой смягчить ему меру пресечения. Об этом РБК сообщила адвокат активиста Мария Эйсмонт.

«Мы считаем, что Константина должны отпустить под подписку о невыезде. Любому понятно, что этот человек абсолютно ни в чем не виновен», — сказала она.

Котов был арестован 14 августа Пресненским районным судом на 1 месяц 29 суток по обвинению в преступлении по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы.

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Котов принимал участие в несогласованном шествии в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 13 мая, за что был арестован на пять суток. Позже, 12 июня его задержали на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и оштрафовали на 15 тыс. руб. 10 августа активиста задержали за скандирование лозунгов возле администрации президента России на Старой площади в Москве. 15 июля Котов опубликовал в социальных сетях сообщение с призывам выйти на акцию протеста на Трубной площади, после чего его задержали на десять суток. Своей вины Котов не признал.

Теги: наказание, акция протеста, новости РБК
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