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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко посоветовал «держать в уме» вторую волну COVID-19 Белоруссии

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Вторая волна заболеваемости COVID-19 в Белоруссии может произойти осенью или зимой. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас коронавирус в стране «ослаб» и заболеваемость снизилась. «Но при этом мы должны держать в уме вторую волну», — указал президент.

Лукашенко отметил, что «никто не доказал», что вторая волна будет, и «никто не знает», когда она может прийти. При этом президент выразил надежду, что Белоруссия будет готова к эпидемии, если она вновь начнется осенью или зимой.

«А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее расслабляться нельзя», — заключил он.

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Фото: Сергей Гриц / AP

Что касается сегодняшней ситуации с коронавирусом в стране, можно будет считать, что эпидемия завершилась, если она будет развиваться в таком режиме, как сейчас, сказал Лукашенко. На данный момент страна уже вышла на плато по заболеваемости, указал он.

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По информации Минздрава Белорусcии, в стране выявили 36 тыс. зараженных COVID-19, более 12 тыс. человек выздоровели, 199 умерли.

21 мая Лукашенко говорил, что Белоруссии придется еще месяц «барахтаться» до окончания эпидемии коронавирусной инфекции. При этом он отмечал, что уже стало «немножко легче», а заболеваемость в Минске и Витебске уже вышла на плато и пошла на спад.

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Источник: JHU
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Теги: Александр Лукашенко, пандемия, коронавирус
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