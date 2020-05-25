Лукашенко посоветовал «держать в уме» вторую волну COVID-19 Белоруссии

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Вторая волна заболеваемости COVID-19 в Белоруссии может произойти осенью или зимой. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас коронавирус в стране «ослаб» и заболеваемость снизилась. «Но при этом мы должны держать в уме вторую волну», — указал президент.

Лукашенко отметил, что «никто не доказал», что вторая волна будет, и «никто не знает», когда она может прийти. При этом президент выразил надежду, что Белоруссия будет готова к эпидемии, если она вновь начнется осенью или зимой.

«А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее расслабляться нельзя», — заключил он.