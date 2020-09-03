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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

Согласно рекомендациям Минздрава, первыми вакцину должны получить в том числе студенты, призывники и полицейские. Ранее в числе приоритетных групп в ведомстве называли медиков и учителей
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минздрав опубликовал обновленные методические рекомендации по лечению коронавируса, в которых указал приоритетную группы вакцинации. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, первыми вакцину должны получить медики, сотрудники образовательных организаций, а также призывники, студенты и учащиеся колледжей. Кроме того, среди приоритетных групп указаны полицейские, социальные работники и занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта.

Также вакцина в первую очередь рекомендована сотрудникам других организаций, которым необходимо контактировать с большим количеством людей, указали в Минздраве. Речь идет, в частности, о работающих в гостиницах, банках, парикмахерских и химчистках.

В документе отмечается, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Центром им. Н. Ф. Гамалеи, противопоказана для лиц младше 18 и старше 60 лет из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности.

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О регистрации вакцины Центра им. Н. Ф. Гамалеи президент Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцину зарегистрировали после прохождения двух этапов испытаний, а третий, пострегистрационный, должен начаться 5–7 сентября. По словам главы Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в испытаниях примут участие десятки тысяч добровольцев.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 28 августа говорил, что массовая вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, в частности врачей и учителей, может стартовать после ноября-декабря текущего года. Поздне Мурашко также сообщил, что детей пока прививать от коронавируса не будут, однако посоветовал пройти вакцинацию пожилым учителям в школах. «Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста», — сказал министр.

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О том, что вакцину планируют испытать на пожилых людях, накануне, 2 сентября, также сообщил Гинцбург. По его словам, на пострегистрационном этапе испытаний должны принять участие добровольцы, которым «больше 60, 70, 80 лет».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия
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