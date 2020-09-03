Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

Согласно рекомендациям Минздрава, первыми вакцину должны получить в том числе студенты, призывники и полицейские. Ранее в числе приоритетных групп в ведомстве называли медиков и учителей

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Минздрав опубликовал обновленные методические рекомендации по лечению коронавируса, в которых указал приоритетную группы вакцинации. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, первыми вакцину должны получить медики, сотрудники образовательных организаций, а также призывники, студенты и учащиеся колледжей. Кроме того, среди приоритетных групп указаны полицейские, социальные работники и занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта.

Также вакцина в первую очередь рекомендована сотрудникам других организаций, которым необходимо контактировать с большим количеством людей, указали в Минздраве. Речь идет, в частности, о работающих в гостиницах, банках, парикмахерских и химчистках.

В документе отмечается, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Центром им. Н. Ф. Гамалеи, противопоказана для лиц младше 18 и старше 60 лет из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности.