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Военная операция на Украине ,  
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В Киево-Печерской лавре решили отнять у УПЦ часовню для служб капелланов

Сюжет
Военная операция на Украине
Служители УПЦ должны забрать вещи из часовни в лавре и передать ключи от нее, чтобы в часовне проводили службы военные священники для военных и ветеранов Сил обороны Украины
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Олег Петрасюк / EPA / ТАСС)

Министерство культуры Украины в лице национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от Украинской православной церкви (УПЦ) передать ключи от часовни над источником на территории обители, документ с этим требованием опубликовал в телеграм-канале адвокат УПЦ Никита Чекман.

«Заповедник намерен использовать памятник архитектуры местного значения «Часовня над артезианской скважиной» (корпус N 47) по адресу: ул. Лаврская, 15 в Киеве <...> для проведения богослужений военными капелланами для военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины», — сказано в документе.

Священнослужителям УПЦ предложили забрать из часовни личные вещи и отдать ключи от нее руководству заповедника. Основанием своих действий Минкульт и лавра называют расторжение договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями УПЦ в марте 2023 года.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

С момента расторжения договора идет противостояние УПЦ и руководства заповедника относительно строений на территории лавры. После разрыва документа от монахов УПЦ потребовали освободить помещения монастыря. Условием, при котором те могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической).

УПЦ подала иск в суд в связи с односторонним расторжением договора, которое посчитала «беззаконием». Однако в августе 2023-го суд подтвердил, что договор был расторгнут без нарушений. От монахов снова потребовали выселиться, полиция в это время даже предпринимала попытку штурма нескольких корпусов. Минкульт тогда же закрыл доступ в лавру для студентов, преподавателей и сотрудников Киевской духовной академии и семинарии.

«Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», — заявлял российский МИД.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киево-Печерская лавра Украинская православная церковь
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