МИД потребовал отменить «блокаду» Киево-Печерской лавры

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Россия требует не допустить «вопиющий акт насилия» в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры и отменить ее «блокаду», говорится в заявлении МИД.

В ведомстве назвали штурм Киево-Печерской лавры попыткой уничтожить Украинскую православную церковь.

«Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме», — заявили в министерстве.

МИД обратился к международным правозащитным организациям и судебным инстанциям. По мнению министерства, действия Киева нарушают принципы морали и международные договоры.

«Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное — смерть заморенных голодом людей в обители», — подчеркнули в МИДе.

МИД и ранее называл захват Киево-Печерской лавры «нелегитимным и безнравственным поступком». В ведомстве отметили, что действия Украины направлены на «раскол православия».

Власти Украины с весны пытаются выселить монахов из лавры.

В начале марта заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Основанием стало нарушение условий договора по использованию государственного имущества. Монахам разрешили остаться в лавре, если те перейдут в Православную церковь Украины (РПЦ считает ее раскольнической).

В начале июня от священнослужителей вновь потребовали покинуть лавру, 10 августа суд разрешил выселить священнослужителей. Полиция начала штурм Киево-Печерской лавры 15 августа.