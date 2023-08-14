Red Wings назвала причину длительных задержек своих рейсов

Red Wings договорилась о вывозе пассажиров по маршруту Екатеринбург — Анталья — Екатеринбург с авиакомпанией «Икар». Самолет последней уже вылетел в Турцию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Задержка нескольких рейсов Red Wings произошла в связи с выходом из строя двух из трех находящихся в распоряжении авиакомпании самолетов Boeing 777, сообщила пресс-служба перевозчика. Пассажиры одного из задержанных рейсов не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург уже почти двое суток.

С задержкой столкнулись пассажиры рейсов WZ-3061 из Екатеринбурга в Анталью и WZ-3062 в обратном направлении. Первый должен был вылететь вечером 12 августа, второй — рано утром 13 августа. Red Wings сообщила, что договорилась о вывозе пассажиров обоих рейсов с авиакомпанией «Икар». Борт последней уже вылетел из Екатеринбурга в Анталью.

Red Wings сообщила, что пассажирам задержанных рейсов предоставлялись питание и питье, а позже их заселили в гостиницы Екатеринбурга и Антальи. Опрошенные РБК пассажиры задержанных рейсов ранее подтверждали это.

Авиакомпания также заявила, что выполнила другие ранее задержанные перелеты. Речь идет о рейсах WZ-3089/3090 (Жуковский — Анталья — Жуковский) и WZ-3077 (Жуковский — Шри-Ланка). В данный момент в Жуковский летит задержанный WZ-3078 из Шри-Ланки, уточнили в Red Wings.

Перевозчик принес извинения пассажирам, а также сообщил, что «делает все возможное» для устранения технической неисправности. «В случае непредвиденных обстоятельств авиакомпанией предусмотрена возможность резервирования рейсов на коммерческой основе с другими перевозчиками», — добавила пресс-служба Red Wings.

О том, что причиной длительной задержки рейсов Red Wings стали технические проблемы с самолетами, ранее сообщали Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Росавиация. Последняя рекомендовала перевозчику обратиться к другим авиакомпаниям для привлечения дополнительных воздушных судов. Ведомство заявляло о договоренностях с перевозчиками «Икар» и «Северный ветер».