branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 19:27
В результате взрыва в Махачкале погибли три человека Общество, 22:40
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:37
Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию в Белоруссии генерала Политика, 22:35
Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса» Технологии и медиа, 22:13
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
В Махачкале прогремел взрыв Общество, 22:04
Два человека погибли при ЧП на месторождении в ХМАО Общество, 22:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Премьер Украины пообещал бойкот Олимпиады 35 странами при допуске России Спорт, 21:59
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 21:38
Рекордсмен сборной России по хоккею умер от рака в 21 год Спорт, 21:24
Red Wings назвала причину длительных задержек своих рейсов Общество, 21:23
Посол США посетила в СИЗО обвиняемого Москвой в шпионаже журналиста WSJ Политика, 21:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском Технологии и медиа, 21:08
Общество ,  
0 

Red Wings назвала причину длительных задержек своих рейсов

Red Wings назвала причиной задержки рейсов поломку двух Boeing 777
Red Wings договорилась о вывозе пассажиров по маршруту Екатеринбург — Анталья — Екатеринбург с авиакомпанией «Икар». Самолет последней уже вылетел в Турцию
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Задержка нескольких рейсов Red Wings произошла в связи с выходом из строя двух из трех находящихся в распоряжении авиакомпании самолетов Boeing 777, сообщила пресс-служба перевозчика. Пассажиры одного из задержанных рейсов не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург уже почти двое суток.

С задержкой столкнулись пассажиры рейсов WZ-3061 из Екатеринбурга в Анталью и WZ-3062 в обратном направлении. Первый должен был вылететь вечером 12 августа, второй — рано утром 13 августа. Red Wings сообщила, что договорилась о вывозе пассажиров обоих рейсов с авиакомпанией «Икар». Борт последней уже вылетел из Екатеринбурга в Анталью.

Red Wings сообщила, что пассажирам задержанных рейсов предоставлялись питание и питье, а позже их заселили в гостиницы Екатеринбурга и Антальи. Опрошенные РБК пассажиры задержанных рейсов ранее подтверждали это.

Авиакомпания также заявила, что выполнила другие ранее задержанные перелеты. Речь идет о рейсах WZ-3089/3090 (Жуковский — Анталья — Жуковский) и WZ-3077 (Жуковский — Шри-Ланка). В данный момент в Жуковский летит задержанный WZ-3078 из Шри-Ланки, уточнили в Red Wings.

Перевозчик принес извинения пассажирам, а также сообщил, что «делает все возможное» для устранения технической неисправности. «В случае непредвиденных обстоятельств авиакомпанией предусмотрена возможность резервирования рейсов на коммерческой основе с другими перевозчиками», — добавила пресс-служба Red Wings.

О том, что причиной длительной задержки рейсов Red Wings стали технические проблемы с самолетами, ранее сообщали Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Росавиация. Последняя рекомендовала перевозчику обратиться к другим авиакомпаниям для привлечения дополнительных воздушных судов. Ведомство заявляло о договоренностях с перевозчиками «Икар» и «Северный ветер».

Читайте на РБК Pro
Почему растут цены на нефть и что будет дальше
Хаос и избыток задач в бизнесе. Какие инструменты помогут это победить
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Где пиарщику найти инфоповод даже в период затишья — 10 вариантов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Red Wings задержка рейсов Екатеринбург Анталья
Материалы по теме
Задержанный на 37 часов рейс в Екатеринбурге вылетел в Анталью
Общество
Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию
Общество
Москва приняла первую после пандемии группу безвизовых туристов из Китая
Общество