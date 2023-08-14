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Туристы из России рассказали, как не могут сутки улететь из Турции. Видео

Туристы из России рассказали, как не могут сутки улететь из Турции

Туристы из России рассказали, как не могут сутки улететь из Турции. Видео
Video

В Турции уже больше чем на сутки задерживается вылет туристов из России, которые должны были сесть на свои рейсы еще 12 августа. Изначально билеты у них были на самолет авиакомпании Red Wings. 14 августа Росавиация сообщила, что задержки связаны с технической неисправностью двух самолетов. Туристов теперь должна вывезти авиакомпания «Икар». Туристов заселили в отель и предоставили питание.

РБК поговорил с туристками, которые с 12–13 августа не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург.

  • По словам Анны, которая должна была отправиться в Екатеринбург рейсом WZ-3062 12 августа, на связь с ними напрямую по поводу вылета никто не выходит, все вопросы решаются через ресепшен отеля. Отдыхающих «выгоняют на улицу в очередной раз, говорят, что автобусы уже подъехали, все выходят с чемоданами, но в итоге ничего не происходит», рассказала она. В фойе отеля скопились люди, которые «просто ждут, никто не понимает какой-то конкретной информации», отметила туристка.

  • Туристка Яна, которая должна была вылететь 13 августа рейсом WZ-3072, рассказала, что их забрали из отеля, но вместо поездки в аэропорт заселили в отель. В отеле им предоставили номера и обеспечили питанием, условия она назвала хорошими, но пожаловалась, что турагент и туроператор дают противоречивую информацию. Ситуацию Яна охарактеризовала как «нормальную», отметив, что из отеля туристов «не выгоняют». Оплачивать номер, еду и трансфер от отдыхающих не требовали.

Рейсы Red Wings из Антальи в Екатеринбург не смогли выполнить из-за поломки самолетов.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Арслан Умурзаков
Турция Анталья туристы Россия Red Wings
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