Туристы из России рассказали, как не могут сутки улететь из Турции

Туристы из России рассказали, как не могут сутки улететь из Турции. Видео

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В Турции уже больше чем на сутки задерживается вылет туристов из России, которые должны были сесть на свои рейсы еще 12 августа. Изначально билеты у них были на самолет авиакомпании Red Wings. 14 августа Росавиация сообщила, что задержки связаны с технической неисправностью двух самолетов. Туристов теперь должна вывезти авиакомпания «Икар». Туристов заселили в отель и предоставили питание.

РБК поговорил с туристками, которые с 12–13 августа не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург.

По словам Анны, которая должна была отправиться в Екатеринбург рейсом WZ-3062 12 августа, на связь с ними напрямую по поводу вылета никто не выходит, все вопросы решаются через ресепшен отеля. Отдыхающих «выгоняют на улицу в очередной раз, говорят, что автобусы уже подъехали, все выходят с чемоданами, но в итоге ничего не происходит», рассказала она. В фойе отеля скопились люди, которые «просто ждут, никто не понимает какой-то конкретной информации», отметила туристка.

Туристка Яна, которая должна была вылететь 13 августа рейсом WZ-3072, рассказала, что их забрали из отеля, но вместо поездки в аэропорт заселили в отель. В отеле им предоставили номера и обеспечили питанием, условия она назвала хорошими, но пожаловалась, что турагент и туроператор дают противоречивую информацию. Ситуацию Яна охарактеризовала как «нормальную», отметив, что из отеля туристов «не выгоняют». Оплачивать номер, еду и трансфер от отдыхающих не требовали.

Рейсы Red Wings из Антальи в Екатеринбург не смогли выполнить из-за поломки самолетов.