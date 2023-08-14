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Прокуратура заинтересовалась просидевшими в Анталье сутки пассажирами

Прокуратура проверит задержку рейса россиян в Анталье на сутки
Фото: dymaxfoto / Shutterstock
Фото: dymaxfoto / Shutterstock

Прокуроры проверят сообщения, что в Анталье пассажиры российской авиакомпании застряли более чем на сутки. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве указали, что «при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования». Позже прокуратура указала, что, «по предварительным данным, причиной задержек рейсов послужила техническая неисправность воздушных судов».

В Анталье был задержан рейс авиакомпании Red Wings WZ3062. Самолет должен был вылететь из Турции в 21:30 по местному времени 12 августа в Екатеринбург. Однако к вечеру 13 августа он по-прежнему не вылетел. «Просидели восемь часов в аэропорту, но так и не улетели. В три часа ночи в отель отправили всех», — рассказывал екатеринбургскому изданию E1 один из пассажиров.

Рейса ожидали более 400 пассажиров из-за отсутствия самолета.

В авиакомпании и прокуратуре сообщали, что пассажиров расселили в отелях и предоставили питание. Сами пассажиры это также подтвердили.

Теги
прокуратура проверка Анталья пассажиры
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