branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию Политика, 19:01
Россияне застряли в Анталье из-за задержки рейса на более чем 12 часов Общество, 18:54
Лада Дэнс рассказала о своем состоянии после аварии и операции Общество, 18:27
В Белгороде сообщили о взрыве Общество, 18:23
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
L'Equipe узнала о согласии Неймара играть в «Аль-Хиляле» за €80 млн в год Спорт, 18:09
Россиянка упала с седьмого этажа в Паттайе и погибла Общество, 18:00
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сотни акционеров подадут в суд на UBS после поглощения Credit Suisse Финансы, 17:56
В «Динамо» сообщили, что Захарян улетит в Испанию на медосмотр Спорт, 17:40
Великобритания предупредила туристов о возросшей угрозе терактов в Швеции Политика, 17:36
Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России Общество, 17:25
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Макгрегор анонсировал три боя в UFC Спорт, 17:19
Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли Политика, 16:58
Общество ,  
0 

Россияне застряли в Анталье из-за задержки рейса на более чем 12 часов

Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на 12 часов
В то же время сегодняшний утренний рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью перенесен почти на сутки. В прокуратуре причиной задержки назвали «отсутствие воздушного судна»
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Рейс авиакомпании Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург задерживается более чем на 12 часов, рассказал порталу E1 один из пассажиров.

Речь идет о рейсе WZ-3062. На онлайн-табло аэропорта Антальи указано, что самолет должен был вылететь в 21:30 по местному времени (совпадает с мск, 23:30 в Екатеринбурге) 12 августа. Из данных на сайте аэропорта также следует, что регистрация на рейс закрыта, но он по-прежнему не вылетел.

«Просидели 8 часов в аэропорту, но так и не улетели. В три часа ночи в отель отправили всех», — сказал изданию один из пассажиров.

По его словам, задержанный рейс должен был вылететь в 10:30 13 августа (12:30 по Екатеринбургу), но по состоянию на 14:00 (17:00 в Екатеринбурге) выезд из отеля отложили.

Между тем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживается рейс Red Wings (WZ-3061) в Анталью. Самолет должен был вылететь в 07:20 13 августа (05:20 по Москве и Анталье), но перенесен на 05:55 14 августа (07:55 по Москве и Анталье), следует из онлайн-табло Кольцово.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, этот рейс ожидают 410 человек, причина задержки — «отсутствие воздушного судна». «Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут», — отметили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
Как запахи влияют на работу мозга и социализацию человека
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес

РБК направил запрос в авиакомпанию Red Wings.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сказали РБК, что причина продолжительной задержки рейса из Антальи на данный момент неизвестна. «Авиакомпания сообщает, что туристы размещены в отелях, и как только станет понятно время вылета, пассажиров доставят в аэропорт», — отметили в ассоциации.

Red Wings позднее подтвердила АТОР данные о задержках рейсов и заявила, что пассажирам, ожидающим вылет из Анталии, были предоставлены напитки и питание. В компании также заявили, что 400 пассажиров разметили в отеле.

Проинформированы были и пассажиры, собиравшиеся лететь из Екатеринбурга, утверждают в Red Wings. «Большинство пассажиров рейса не приехали в аэропорт, узнав о задержке рейса, некоторые предпочли поехать домой в г. Екатеринбург. 150 пассажиров размещены в гостинице «Азимут» и в гостинице A-Hotel, которые расположены на привокзальной площади аэропорта «Кольцово», трансфера не потребовалось», — заявили там.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
задержка рейса Red Wings Екатеринбург Анталья Кольцово прокуратура АТОР
Материалы по теме
Пассажирский теплоход врезался в набережную в Нижнем Новгороде
Общество
Дипломаты сообщили о задержках рейсов между Антальей и Москвой
Общество
Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию
Общество