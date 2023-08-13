Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на 12 часов

Россияне застряли в Анталье из-за задержки рейса на более чем 12 часов

В то же время сегодняшний утренний рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью перенесен почти на сутки. В прокуратуре причиной задержки назвали «отсутствие воздушного судна»

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Рейс авиакомпании Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург задерживается более чем на 12 часов, рассказал порталу E1 один из пассажиров.

Речь идет о рейсе WZ-3062. На онлайн-табло аэропорта Антальи указано, что самолет должен был вылететь в 21:30 по местному времени (совпадает с мск, 23:30 в Екатеринбурге) 12 августа. Из данных на сайте аэропорта также следует, что регистрация на рейс закрыта, но он по-прежнему не вылетел.

«Просидели 8 часов в аэропорту, но так и не улетели. В три часа ночи в отель отправили всех», — сказал изданию один из пассажиров.

По его словам, задержанный рейс должен был вылететь в 10:30 13 августа (12:30 по Екатеринбургу), но по состоянию на 14:00 (17:00 в Екатеринбурге) выезд из отеля отложили.

Между тем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживается рейс Red Wings (WZ-3061) в Анталью. Самолет должен был вылететь в 07:20 13 августа (05:20 по Москве и Анталье), но перенесен на 05:55 14 августа (07:55 по Москве и Анталье), следует из онлайн-табло Кольцово.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, этот рейс ожидают 410 человек, причина задержки — «отсутствие воздушного судна». «Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут», — отметили в ведомстве.

РБК направил запрос в авиакомпанию Red Wings.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сказали РБК, что причина продолжительной задержки рейса из Антальи на данный момент неизвестна. «Авиакомпания сообщает, что туристы размещены в отелях, и как только станет понятно время вылета, пассажиров доставят в аэропорт», — отметили в ассоциации.

Red Wings позднее подтвердила АТОР данные о задержках рейсов и заявила, что пассажирам, ожидающим вылет из Анталии, были предоставлены напитки и питание. В компании также заявили, что 400 пассажиров разметили в отеле.

Проинформированы были и пассажиры, собиравшиеся лететь из Екатеринбурга, утверждают в Red Wings. «Большинство пассажиров рейса не приехали в аэропорт, узнав о задержке рейса, некоторые предпочли поехать домой в г. Екатеринбург. 150 пассажиров размещены в гостинице «Азимут» и в гостинице A-Hotel, которые расположены на привокзальной площади аэропорта «Кольцово», трансфера не потребовалось», — заявили там.