Росавиация предложила выход для застрявших в Анталье с 12 августа россиян

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Вывезти из Анталии пассажиров авиакомпании Red Wings, которые не могут вылететь с 12 августа, можно самолетами других авиакомпаний. Такие рекомендации дала Росавиация перевозчику, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

«Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика», — говорится в сообщении.

Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings «оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов». «Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией «Икар», — уточнили в Росавиации.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что проверит сообщения о застрявших в Анталье более чем на сутки пассажирах российской авиакомпании.



В ведомстве указали, что «при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования». Позже прокуратура уточнила, что, «по предварительным данным, причиной задержек рейсов послужила техническая неисправность воздушных судов».

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