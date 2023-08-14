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Задержанный на 37 часов рейс в Екатеринбурге вылетел в Анталью

Задержанный на 37 часов рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью
Рейс из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания «Икар», сообщили в Росавиации. Тем же самолетом планируется вывезти из Турции пассажиров другого рейса Red Wings, которые должны были улететь в Россию еще вечером 12 августа
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Из Екатеринбурга в турецкую Анталью вылетел рейс, который задерживался в течение 37 часов. Из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово следует, что это WZ-3061 авиакомпании Red Wings. Вылет, изначально запланированный на 07:20 (05:20 мск) 13 августа, состоялся в 20:30 (18:30 мск) 14 августа.

В Росавиации же заявили, что рейс осуществляет авиакомпания «Икар». Ведомство ранее сообщало, что этот перевозчик окажет содействие в вывозе пассажиров Red Wings.

«Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российских туристов из Антальи сразу же по прилете. Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Из онлайн-табло аэропорта Антальи следует, что прибытие рейса ожидается в 04:05 (совпадает с мск, 02:05 по Екатеринбургу) 15 августа.

Пассажиры рейса Red Wings WZ-3062 из Антальи не могут вылететь в Екатеринбург с вечера 12 августа. На онлайн-табло Кольцово в статусе рейса написано, что он «ожидается». На онлайн-табло аэропорта Антальи деталей о нем не приводится, только информация, что регистрация закончена. В то же время там указано, что рейс WZ-3072 из Антальи в Екатеринбург, который должен был вылететь 13 августа, отменен.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Антальи в Екатеринбург Red Wings планирует в ближайшее время направить резервный самолет из аэропорта Жуковский, сообщили в Росавиации.

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Проверку в связи ситуацией вокруг рейсов Red Wings начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Позже она сообщила, что причиной задержек стала «техническая неисправность воздушных судов».

О проблеме с двумя самолетами также сообщала Росавиация. Она рекомендовала Red Wings обратиться за помощью к другим перевозчикам. Позже в ведомстве сообщили, что содействие в вывозе пассажиров окажет авиакомпания «Северный ветер». Кроме того, Росавиация сообщала о предварительных договоренностях с перевозчиком «Икар».

Пассажиры задержанных из Антальи рейсов рассказывали РБК, что получают противоречивую информацию от туроператоров по поводу рейса, но отмечали, что их бесплатно заселили в гостиницу и обеспечили питанием.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Артём Кореняко Артём Кореняко
задержка рейса Red Wings Екатеринбург Анталья
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