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Высылки дипломатов ,  
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Работу торгпредства и культурного центра России в Кишиневе ограничат

МИД сообщил о вынужденном ограничении деятельности торгпредства в Кишиневе
Сюжет
Высылки дипломатов
Молдавия объявила о сокращении числа российских дипломатов в конце июля. Россия назвала это недружественным шагом и предупредила о последствиях для отношений Москвы и Кишинева
Центр науки и культуры России в Кишинёве
Центр науки и культуры России в Кишинёве (Фото: spdm.ru)

Торговое представительство, а также центр культуры и науки России в Кишиневе вынужденно ограничит свою деятельность, сообщили в российском МИДе.

«Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в Молдавии», — заявили в министерстве.

Там добавили, что 14 августа в Москву прибыли сотрудники российских загранучреждений в Молдавии, что произошло после решения Кишинева сократить персонал посольства, торгпредства и Российского центра науки и культуры.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — добавили в МИДе.

Сокращение численности сотрудников российского посольства в конце июля анонсировал министр иностранных дел страны Нику Попеску. Портал Agora уточнял, что в диппредставительстве останется десять дипломатов и 15 технических сотрудников. Консульский отдел российского посольства объявил о приостановке приема с 5 августа «по техническим причинам».

По словам Попеску, у молдавских властей начали возникать подозрения, что некоторые сотрудники дипмиссии могут быть причастны к «дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

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В Кремле назвали действия Кишинева сознательным «заведением наших отношений в очень жалкое состояние». «Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МИД Торговое представительство дипломаты Кишинев Молдавия
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