Молдавия сократит число российских дипломатов

Молдавия сократит численность персонала посольства России. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

Накануне глава пресс-службы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в ведомство для разъяснений после обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже.

В начале июля Попеску говорил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что у МИД Молдавии «есть вопросы» к количеству российских дипломатов, так как, по его словам, они «не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией».

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