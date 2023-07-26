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Высылки дипломатов ,  
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Кремль заявил, что власти Молдавии «рубят все канаты» в отношениях

Дмитрий Песков: власти Молдавии «рубят все канаты» отношений с Россией
Сюжет
Высылки дипломатов
Российских дипломатов заподозрили в шпионской деятельности в Молдавии, в МИД вызвали российского посла. Из 70 сотрудников в республике останутся 25. Кремль увидел в этом русофобию, которая «всячески поощряется»
Здание посольства России в Кишиневе
Здание посольства России в Кишиневе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение Молдавии сократить количество работников российского посольства является сознательным «заведением наших отношений в очень жалкое состояние», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо. Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — сказал он.

Молдавский МИД сообщил о подозрениях насчет некоторых сотрудников посольства России. Кишинев счел, что они могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

Сейчас в посольстве работают 70 сотрудников, включая как дипломатический персонал, так и технико-административный персонал. Республику покинут 45 сотрудников, останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

Молдавский телеканал Jurnal TV выпустил 24 июля расследование о десятках спутниковых антенн и тарелок на крыше здания российской дипмиссии. По информации телеканала, российская сторона использует оборудование в шпионских целях, перехватывая сигналы спутниковой телефонии, подслушивает разговоры и переговоры по рации местной полиции. Журналисты пришли к выводу, что количество спутниковых тарелок из года в год увеличивается, а крышу посольства посещают сотрудники спецслужб России.

Затем российского посла Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД. У него решили взять объяснения после обвинений в адрес дипломатов об участии в шпионаже. Как выяснил Reuters, посла вызвали в министерство для объяснения по поводу подозрительного оборудования на крыше посольства, которое могло быть шпионским.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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