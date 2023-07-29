Консульский отдел посольства России в Молдавии приостановит прием

Вид на здание посольства России в Молдавии (Фото: МИД России)

Консульский отдел российского посольства в Молдавии приостанавливает прием с 5 августа «по техническим причинам», говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.

Три дня назад министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что число российских дипломатов в стране будет сокращено. По его словам, у властей республики начали возникать подозрения, что некоторые сотрудники российского посольства могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

В правительстве Молдавии уточнили, что страну покинут 45 сотрудников посольства России из 70, там останутся десять дипломатов и 15 технических работников.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что в республике «всячески поощряется» русофобия, «руководство рубит все канаты». «Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако пока Москва не объявляла об ответных высылках.