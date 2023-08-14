Молдавия вышла из консультативной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

Молдавия вышла из еще одного соглашения по СНГ

Кишинев (Фото: Calin Stan / Shutterstock)

Кишинев назвал соглашение о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ нефункциональным и вышла из него. Решение приняли на заседании правительства, передает ТАСС.

Еще в 1994 году парламент республики принял решение исключить взаимодействие в военно-политической области в рамках СНГ из-за противоречия принципам суверенитета и независимости страны, пояснил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения было заключено в октябре 1992 года. Оно подразумевает содействие выполнению обязательств по вопросам международного разоружения, а также обмен мнениями и контроль в этой области.

За последний год Молдавия значительно сократила свое участие в делах СНГ.

В начале февраля Кишинев отозвал своего представителя в Межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу, а в мае заявила о решении выйти из этого органа.

«СНГ — это организация, созданная Россией. <...> Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров», — заявил тогда спикер парламента страны Игорь Гросу. Он добавил, что после того, как на Украине начались боевые действия, СНГ уже «больше не может называть себя сообществом».