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Решение об отказе от схем метро на английском оставят за регионами

Минтранс: решение о дублировании информации в метро на английском оставят за регионами
Обязанность дублировать схемы метро на английский язык была введена в рамках подготовки к ЧМ-2018. Норму решено пересмотреть, чтобы снять излишние требования «там, где в этом нет необходимости», заявили в Минтрансе
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После внесения изменений в типовые правила пользования транспортом регионы смогут самостоятельно принимать решение о дублировании информации в метро на английском языке, говорится в сообщении Минтранса, которое поступило в РБК.

В настоящее время перевозчики внеуличного транспорта (метро, монорельса, канатных дорог и фуникулера) обязаны дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке. Минтранс подготовил изменения, которые сделают это необязательным. Инициативу ведомство объяснило «многочисленными обращениями» россиян и регионов, «значительной информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране.

«Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости», — пояснили в министерстве.

Там отметили, что требование об информировании на английском языке было включено в типовые правила пользования внеуличным транспортом в рамках подготовки к ЧМ-2018. Целью этого было помочь иностранным гостям чемпионата ориентироваться в метрополитенах российских городов, где проходили матчи, сообщили в ведомстве.

«После утверждения приказа Минтранса принятие решения о дублировании информации на английском языке будет передано на уровень субъектов Российской Федерации и может быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом», — заключили в министерстве.

В московском метро, на МЦК и МЦД объявление станций на английском отменили еще в 2021 году на фоне снижения туристического потока из-за пандемии, а также из-за «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование», сообщали в пресс-службе столичного метрополитена.

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В Нижегородском метро заявили, что жалоб от пассажиров не поступало и убирать информацию на английском языке предприятие не будет. На систему информирования были потрачены немалые деньги, в город ездят туристы, и английский широко распространен, отмечал директор метрополитена Нижнего Новгорода Олег Яушев.

В метро Казани существуют таблички на русском, татарском и английском языках, объявление станций тоже происходит на трех языках. В казанском метрополитене отметили, что в случае выхода приказа отказаться от английского будут исполнять это решение.

В начале года президент Владимир Путин внес изменения в «Основы государственной культурной политики» России, включив в них «противодействие излишнему использованию иностранной лексики». В этом году он также подписал закон о запрете использования иностранных слов, имеющих русские синонимы. Норма касается представителей органов власти и чиновников.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Минтранс общественный транспорт метрополитен английский язык
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