Путин сделал борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики

Указом Путина внесены изменения в «Основы государственной культурной политики» России. В декабре в Думе поддержали законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В «Основы государственной культурной политики» России включена борьба с «излишним использованием иностранной лексики», следует из указа президента Владимира Путина, размещенного на портале правовой информации.

«Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики», — такой абзац появится в документе в разделе «Задачи государственной культурной политики».

«Основы государственной культурной политики» были утверждены указом Путина в 2014 году. Это «базовый документ» для разработки иных законодательных актов в области культурного развития России, в нем содержатся «главные направления» культурной госполитики страны.

Путин отмечал, что во время разработки «Основ» «были решительно отвергнуты призывы к культурной самоизоляции». Он подчеркивал, что страна останется «неотъемлемой частью мировой цивилизации».

В течение прошлого года вопросы борьбы с иностранной лексикой не раз поднимались властями России на различных уровнях. Например, в апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости начать «очищение языка», в том числе от «англицизмов», из-за «русофобии» на Западе. Аксенов, в частности, предложил запретить «использовать английские слова в названиях отечественных предприятий».

В июне с похожими призывами выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сочла нужным изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.



В октябре правительство внесло в Государственную думу законопроект о защите русского языка от иностранных слов, парламентарии в конце года поддержали его в первом чтении.

Проект предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». Список таких словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.