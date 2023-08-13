В Раде предложили не делать языковых послаблений для русскоговорящих

На Украине предложили не распространять на русский язык послабления для нацменьшинств

Россия неоднократно заявляла о дискриминации русского языка на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий

Здание Верховной рады Украины (Фото: Вадим Чуприна / Wikimedia Commons)

Депутаты от партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины проект поправок в закон о национальных меньшинствах, пишет «Страна». Документ предусматривает ряд послаблений, в том числе касающихся использования языка, но они, по задумке законодателей, не будут распространяться на русский язык.

Поправки предусматривают, что правительство Украины будет определять порядок признания населенных пунктов местом традиционного проживания нацменьшинств. Издание предполагает, что относить населенные пункты к такой категории правительство будет вручную, поскольку норм о процентном соотношении меньшинств и остального населения в них в документе нет.

Для населенных пунктов с таким статусом законопроектом предлагаются языковые послабления в части общения с органами власти и топонимики (географических названий). Там также разрешат распространение рекламы на языках нацменьшинств, но в объеме не большем, чем на государственном (украинском).

Вышеперечисленные изменения предлагается не распространять на язык «государства-агрессора» (Верховная рада признала таковым Россию в 2015 году), т.е русский, пишет «Страна», указывая, что такую норму пропишут в переходных положениях.

Предлагаемые поправки сохраняют упоминание о том, что права и свободы национальных меньшинств могут быть ограничены, когда это «необходимо в демократическом обществе», но добавляют тезис, что это может произойти «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах в декабре 2022 года. Его пятой статьей предусмотрено, что гражданам Украины «независимо от этнического происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам (сообществам) гарантируются гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы, определенные Конституцией». Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для переговоров с Киевом о вступлении.

В начале лета Венецианская комиссия (орган при Совете Европы, куда входит Украина) раскритиковала закон и посчитала, что в него нужно внести изменения. Нарекания комиссии вызвали в том числе вопросы об использовании языков нацменьшинств при организации мероприятий и издании книг, а также требования по переводу информации на украинский язык. Критике также подверглись языковое квоты в законе о госязыке и медиа.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка, который был принят в 2019 году, МИД называл «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни. Этот закон также критиковали власти Венгрии. Президент России Владимир Путин заявлял, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.