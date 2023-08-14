Минтранс предложил сделать необязательными схемы метро на английском

Ведомство объяснило это «многочисленными обращениями» россиян и регионов, «значительной информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране

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Минтранс предложил отменить обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, а также во время объявлений станций и остановок. Ведомство опубликовало проект изменений в приказы, регулирующие «типовые правила» пользования транспортом, на него обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Перевозчик сегодня обязан дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке.

Предложение ведомства объясняется «многочисленными обращениями» россиян и регионов, «значительной информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране.

«Принятие решения о дублировании информации ‎на английском языке передается на уровень субъектов Российской Федерации ‎и должно быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом», — говорится в пояснительной записке.

В пресс-службе Московского метрополитена изданию сообщили, что в метро, МЦК, МЦД и монорельсе объявлять станции на английском перестали еще в 2021 году по причине снижения туристического потока из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование». «Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов», — сказали там.

По словам директора «Нижегородского метро» Олега Яушева, никто из пассажиров не жаловался на английский язык и убирать его предприятие не будет. «Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны», — пояснил он. В случае «директивного указания все снять и оставить только на русском» подземка подчинится, но «до маразма доходить не стоит», отметил Яушев.

«Если выйдет приказ, будем исполнять», — сказали газете и в казанском «Метроэлектротрансе». На табличках со схемой линий метро в городе указаны названия станций на русском, татарском, английском (мелким шрифтом) языках, в вагонах объявляют остановки также на трех языках. На предприятии отметили, что граждане не обращались с просьбой отменить дублирование названия станций на английском.

В январе этого года президент Владимир Путин внес изменения в «Основы государственной культурной политики» России, включив в них «противодействие излишнему использованию иностранной лексики». Через месяц Путин запретил употреблять имеющие русские синонимы иностранные слова в случае, когда язык используется в качестве государственного. Государственный язык обязаны использовать власти.

Летом прошлого года вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой предлагал избавить страну «от глупых заимствований и англицизмов». По его словам, чиновники употребляют заимствованные слова, «маскируя отсутствие содержательных мыслей», а молодежь «уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским». Спикер Думы Вячеслав Володин называл английский «мертвым языком» и призывал учить «свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык».

Еще в 2021 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любит английский больше других языков и что мыслит на двух языках при переводе. «Но я считаю, его уже и иностранным считать [нельзя], потому что английский везде», — отмечал он.