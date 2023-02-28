Путин подписал закон о недопустимости иностранных слов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с момента его публикации.

Закон вносит поправки в существующий ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Государственный язык обязаны использовать представители органы власти и чиновники, закон также вводит контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. Исключения составят те случаи, когда иностранные слова не имеют аналогов в русском языке.

При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани. Исключение также составляют иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

В документе также указаны сферы, где русский как государственный обязателен к использованию. Туда вошла сфера образования, употребление в государственных и муниципальных информационных системах, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ и услуг). Если в перечисленных сферах содержится текст на иностранном языке, он должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению с русским, то есть должен иметь одинаковые параметры (цвет, тип и размер шрифта).

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях в середине февраля. Первое чтение закон прошел в декабре 2022 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие такого закона позволит завершить «правовое оформление статуса русского языка как государственного языка».

Документ вводит такие понятия, как «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка», и позволит обеспечить контроль над качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, отмечали его авторы.



Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.