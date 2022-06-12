Толстой предложил избавить Россию от англицизмов
Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой предложил создать в России единое языковое пространство. Об этом он написал в Telegram.
Так он отреагировал на публикацию руководителя фракции «Новые люди», основателя Faberlic Алексея Нечаева
в Telegram. Нечаев раскритиковал предложение депутатов запретить вывески на иностранных языках.
«Для того, чтобы производство было отечественным, а не в оффшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство», — считает депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).
Для этого необходимо отказаться «от глупых заимствований и англицизмов». Чиновники, указал он, используют заимствованные слова, «маскируя отсутствие содержательных мыслей», а молодежь «уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским».
По его мнению, вывески в стран должны быть на русском языке. Для туристов же и «тех, кто себя в России ощущает туристом» Толстой предложил разместить перевод мелким шрифтом. «Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ. Карго-культ закончился», — убежден вице-спикер. Тем, кто не сможет сразу заменить вывеску, он пообещал предоставить «льготный период».
О подготовке законопроекта о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках 10 июня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, в центре Москвы в среднем на 30–50% больше вывесок на английском или набранных латиницей, чем на русском.
Впоследствии она пояснила, что торговую марку нужно указывать так, как ее зарегистрировали. «Если зарегистрирована латиницей, то она и должна писаться латиницей», — уточнила Ямпольская. При этом остальная информация должна указываться на русском. Если запрет поддержат, за его нарушение бизнесу будут грозить штрафы.