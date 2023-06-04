Кембридж отказался от теории существования англосаксов

Мнения ученых в Великобритании разделились: часть считает, что термин неточен и способствует идеям расового превосходства, другие настаивают на исторической верности такого понятия и том, что расовые проблемы отличаются с США

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Кембриджский университет исключил из программы утверждения об англосаксах как отдельной этнической группе для борьбы с «основой мифов о национализме» и борьбы с расизмом, пишет The Telegraph.

Такое решение приняли в Департаменте англо-саксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC), там указали на дискуссию и опасениях, которые окружают этот термин из-за возможной связи с этнической или расовой английской идентичностью. Ученые решили таким образом подчеркнуть, что никогда не существовало британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью. Новый подход демонстрирует, «насколько сконструированы и условны эти идентичности, и всегда были таковыми».

Как объясняет газета, претензии к термину возникли из-за его использования расистами, в особенности в США, для поддержки теории древней идентичности светлокожих англичан.

В 2019-м Международное общество англосаксов решило сменить название на Международное общество изучения раннесредневековой Англии «в качестве признания проблемных коннотаций, широко связанных с терминами «англосаксонства». Незадолго до этого организацию покинула канадский ученый Мэри Рамбаран-Олм, назвавшую сферу англо-саксонских исследований областью «врожденной белизны», и заявившую, что «англосаксонский миф увековечивает ложное представление о том, что значит быть «коренным» в Британии».

Некоторые ученые при этом отстаивают теорию об англосаксов, настаивая, что и сам термин является исторически верным. В 2020 году более 70 исследователей подписали открытое письмо, в котором указывалось, что повышенное внимание к термину перешло в Великобританию из США, но условия его использования в двух странах различны. «Термин «англосаксы» исторически аутентичен в том смысле, что с 8-го века он использовался внешне для обозначения доминирующего населения на юге Британии», — отметили ученые.

В прошлом октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что западная идея о «порядке, основанном на правилах», должна быть отвергнута миром как несостоятельная и вредная для человечества. «Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», — считает политик.

Американский посол в России Линн Трейси назвала использование понятия странным. «Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — сказала дипломат.