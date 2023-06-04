Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Кембридж отказался от теории существования англосаксов Общество, 04:59
На севере Крыма сбили дрон Политика, 04:12
Появились кадры обрушения опоры моста в Воронеже Общество, 03:53
Таджикистан призвал Россию проверить данные об избиениях мигрантов Общество, 03:35
Издатели объяснили подорожание книг в России на 20% Бизнес, 03:01
Кадры с места крушения поездов в Индии, где погибли почти 300 человек Общество, 02:39
Эрдоган назначил министром финансов «любимчика иностранных инвесторов» Экономика, 02:23
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Польше нашли фрагменты аэростата с кириллицей близ военной части Политика, 01:38
Власти пояснили, каким подручным средством житель Севастополя сбил дрон Политика, 01:16
Кадры перевозки «Троицы» из Третьяковки в Храм Христа Спасителя Общество, 01:09
Власти ответили на обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино Политика, 01:01
Нидерланды назвали версию Китая о причине спецоперации «очень ложной» Политика, 00:15
Икону «Троица» установили в храме Христа Спасителя Общество, 03 июн, 23:32
Депутат Затулин заявил о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации Политика, 03 июн, 22:49
Общество ,  
0 

Кембридж отказался от теории существования англосаксов

Telegraph: Кембридж отказался от теории англосаксов для борьбы с национализмом
Мнения ученых в Великобритании разделились: часть считает, что термин неточен и способствует идеям расового превосходства, другие настаивают на исторической верности такого понятия и том, что расовые проблемы отличаются с США
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Кембриджский университет исключил из программы утверждения об англосаксах как отдельной этнической группе для борьбы с «основой мифов о национализме» и борьбы с расизмом, пишет The Telegraph.

Такое решение приняли в Департаменте англо-саксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC), там указали на дискуссию и опасениях, которые окружают этот термин из-за возможной связи с этнической или расовой английской идентичностью. Ученые решили таким образом подчеркнуть, что никогда не существовало британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью. Новый подход демонстрирует, «насколько сконструированы и условны эти идентичности, и всегда были таковыми».

Как объясняет газета, претензии к термину возникли из-за его использования расистами, в особенности в США, для поддержки теории древней идентичности светлокожих англичан.

В 2019-м Международное общество англосаксов решило сменить название на Международное общество изучения раннесредневековой Англии «в качестве признания проблемных коннотаций, широко связанных с терминами «англосаксонства». Незадолго до этого организацию покинула канадский ученый Мэри Рамбаран-Олм, назвавшую сферу англо-саксонских исследований областью «врожденной белизны», и заявившую, что «англосаксонский миф увековечивает ложное представление о том, что значит быть «коренным» в Британии».

Некоторые ученые при этом отстаивают теорию об англосаксов, настаивая, что и сам термин является исторически верным. В 2020 году более 70 исследователей подписали открытое письмо, в котором указывалось, что повышенное внимание к термину перешло в Великобританию из США, но условия его использования в двух странах различны. «Термин «англосаксы» исторически аутентичен в том смысле, что с 8-го века он использовался внешне для обозначения доминирующего населения на юге Британии», — отметили ученые.

В прошлом октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что западная идея о «порядке, основанном на правилах», должна быть отвергнута миром как несостоятельная и вредная для человечества. «Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», — считает политик.

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Нового руководителя не принимают: в чем причина и что можно сделать
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда

Американский посол в России Линн Трейси назвала использование понятия странным. «Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — сказала дипломат.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания британцы Кембридж
Материалы по теме
Нарышкин посоветовал «англосаксам» убираться «к дьяволу»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter