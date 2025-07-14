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ФСИН пояснила отказ переводить экс-полковника Захарченко в другую колонию

ФСИН объяснила отказ переводить Захарченко в другую колонию угрозой его жизни
Дмитрий Захарченко (справа)
Дмитрий Захарченко (справа) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

ФСИН имеет «оперативную информацию о возможной угрозе жизни и здоровью» бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд руб., со стороны других осужденных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заключения службы. Суд в Москве отказал в переводе экс-полковника в колонию, расположенную ближе к дому его дочери, перевода просили родственники.

Согласно заключению ФСИН, в одной из российских колоний содержатся заключенные, «которым знакома личность Захарченко», некоторые из них «поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного Захарченко и негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия». Перевод Захарченко в другую колонию «может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений», считают там.

Экс-полковник МВД Захарченко попросился на военную операцию
Общество
Дмитрий Захарченко

Ранее бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в мордовской колонии, в отношении него неоднократно применялись дисциплинарные взыскания. В феврале прошлого года ФСИН сообщала, что Захарченко поместили в штрафной изолятор ИК № 5 в Мордовии, где он отбывает срок наказания, из-за нарушения внутреннего распорядка. «МК» писал, что его отправили туда после попытки записаться добровольцем для участия в военных действиях на Украине.

В мае 2022 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. от банкиров, за вознаграждение он, по данным следствия, «крышевал» работу «обнальной» площадки. В июне 2019 года Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Тогда же его лишили звания полковника полиции. Он был арестован в сентябре 2016 года, у него и его близких при обысках нашли $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб.

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