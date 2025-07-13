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Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

«РИА Новости»: экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в ИК-5
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в мордовской колонии признали нарушителем порядка, в отношении него неоднократно применялись дисциплинарные взыскания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

В заключении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Мордовии Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

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На Захарченко неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, сообщается в материалах. В 2024 году защита Захарченко рассказывала, что его помещали в ШИЗО.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Мордовии.

Захарченко, который курировал борьбу с преступлениями в ТЭК, задержали осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции, в июне 2019 года его осудили на 13 лет колонии. В октябре того же года Мосгорсуд изменил срок заключения до 12 лет и 6 месяцев.

Суд в Москве в мае 2022 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима, добавилось 3,5 года по двум новым обвинениям.

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