Экс-полковник МВД Захарченко попросился на военную операцию

Захарченко около года назад подал прошение о подписании контракта с Минобороны, но ответ до сих пор не получил, рассказала его адвокат. Экс-офицер в 2022 году был приговорен к 16 годам колонии по делу о взятках на 1,4 млрд руб.

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд руб., около года назад подал прошение о подписании контракта с Минобороны, но ответ до сих пор не получил, сообщила «РИА Новости» адвокат экс-офицера Валерия Туникова.

«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — рассказала Туникова.

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по второму делу Захарченко в мае 2022 года. По делу также проходили бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов (он получил восемь лет лишения свободы, но потом был освобожден из-под стражи из-за онкологического заболевания; в июле прошлого года он умер), а также юрист Василий Критинин и адвокат Виктор Белевцов — они осуждены на семь лет колонии каждый. По версии следствия, экс-полковник получал взятки от банкиров за то, что «крышевал» работу «обнальной» площадки.

До этого, летом 2019 года, тот же суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии по делу о получении взятки, превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию. Его лишили звания полковника и госнаград.

В ноябре прошлого года Никулинский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество бывшего полковника более чем на 50 млн руб.