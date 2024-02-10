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ФСИН объяснила отправку экс-полковника МВД Захарченко в ШИЗО

ФСИН: экс-полковника МВД Захарченко отправили в ШИЗО за нарушение распорядка
Захарченко, осужденного на 16 лет колонии за взятки, поместили на пять суток в ШИЗО из-за нарушения распорядка. «МК» писал, что его отправили туда после попытки записаться добровольцем для участия в военных действиях на Украине
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного на 16 лет колонии строгого режима по делу о получении взяток, поместили в штрафной изолятор ИК № 5 в Мордовии, где он отбывает срок наказания, из-за нарушения внутреннего распорядка, сообщила пресс-служба УФСИН по республике, передает ТАСС.

Газета «Московский комсомолец» ранее писала со ссылкой на адвоката, что Захарченко отправили в ШИЗО и что он содержится там «в крайне тяжелых условиях». По данным издания, бывший офицер пытался записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. Захарченко, как сообщал «МК», вместе с двумя другими заключенными отправился на встречу с прибывшими в колонию «рекрутерами», чтобы узнать об этапах отбора. Осужденные покинули территорию промзоны в перерыв и получили серьезное взыскание, поскольку, по мнению администрации, нарушили требование не ходить по территории колонии группой. До этого экс-полковник уже имел взыскания, в том числе за то что не поздоровался и не положил робу в сумку, поэтому его поместили в ШИЗО, поясняло издание.

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Дмитрий Захарченко

«Информация, размещенная в сети «Интернет» об осужденном Захарченко Д.В., не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе УФСИН.

Там объяснили, что Захарченко был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка ИК и был помещен в штрафной изолятор на пять суток «по решению комиссии учреждения».

В ведомстве сказали, что экс-полковник МВД содержится в двухместной камере ШИЗО, температура в ней плюс 20 градусов, что соответствует требованиям. Сам Захарченко «каких-либо жалоб на условия содержания и претензий к администрации исправительной колонии не высказывал», заявили в УФСИН.

По информации «МК», экс-полковник «фактически не спал семь суток» из-за боязни проспать подъем в 5:00. Из-за нарушения распорядка ШИЗО — подъем в 5:00 и отбой в 21:00 — ему могут продлить пребывание в изоляторе, писала газета. По словам адвоката Алексея Разгонова, нахождение в ШИЗО Захарченко все же продлили, но администрация колонии отказалась предоставить документы о нарушении заключенным распорядка.

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Захарченко был осужден в мае 2022 года по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров за покровительство работе «обнальной» площадки. Прошлый приговор по делу о взятках против бывшего офицера МВД был вынесен осенью 2019 года, тогда он получил 13 лет колонии строгого режима.

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Елена Чернышова
Дмитрий Захарченко ШИЗО ФСИН
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