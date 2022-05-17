Суд приговорил полковника Захарченко к 16 годам по второму делу о взятках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках Общество, 19:26
Медведев оценил влияние ядерного щита на подталкивающих к Третьей мировой Политика, 19:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Песков назвал условие для покупки машины «Москвич» Путиным Авто, 19:14
Заменившая Белоруссию на ЧМ по хоккею сборная обыграла Чехию Спорт, 19:09
Минобороны показало кадры пресечения контратаки ВСУ в Запорожской области Политика, 19:08
«Яндекс» опроверг планы по продаже почты, поисковика и «Кинопоиска» Технологии и медиа, 19:03
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры Спорт, 18:57
Индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 22 февраля Инвестиции, 18:46
Бывший футболист сборной России Марио Фернандес покинет ЦСКА Спорт, 18:44
Акции «Газпрома» подскочили на 6% в ожидании решения по дивидендам Инвестиции, 18:36
СВР обвинила США в привлечении членов ИГ для участия в боях на Украине Политика, 18:36
Хуснуллин заявил о «большой перспективе Херсона в российской семье» Политика, 18:33
Общество ,  
0 

Суд приговорил полковника Захарченко к 16 годам по второму делу о взятках

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. За вознаграждение он «крышевал» работу «обнальной» площадки
Дмитрий Захарченко (в центре)
Дмитрий Захарченко (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Во вторник, 17 мая, Пресненский районный суд города Москвы приговорил бывшего офицера МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн руб., передает корреспондент РБК. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров (ч. 5, 6 ст. 290 УК).

Окончательное наказание назначено по совокупности двух приговоров.

Бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов, другой фигурант дела, получил восемь лет и штраф в 500 млн руб., а юрист Василий Критинин и адвокат Виктор Белевцов — по семь лет колонии.

СК сообщил детали нового дела против Захарченко по взяткам на ₽1,4 млрд
Общество
Дмитрий Захарченко

В приговоре, который зачитал судья Сергей Артемов, говорилось, что Маркелов и другие участники в 2006 году создали устойчивую группу для осуществления незаконных банковских операций. Дмитрий Захарченко получал взятки от банкиров за покровительство при совершении ими незаконных операций. В середине 2000-х годов группа банкиров, в которую входил Иван Станкевич, Герман Горбунцов и Дмитрий Моторин, организовали на базе Инкредбанка площадку для незаконных операций. Средства клиентов выводили за рубеж или обналичивали через счета номиналов. Через уязвимые места в программном обеспечении автоматизированной банковской системы владельцы банка подключались к счетам вкладчиков и проводили с их средствами любые операции. Услугами площадки пользовались совладельцы группы «1520» Маркелов и Ушерович.

Video

Также Валерий Маркелов обеспечивал общее руководство за деятельностью площадки, занимался документальным оформлением незаконных сделок и организовывал инструктаж. Захарченко пользовался своим должностным положением — он работал на руководящих должностях в центральном аппарате МВД — для прикрытия незаконной деятельности площадки по выводу и обналичиванию денежных средств. За свою деятельность он получал ежемесячную взятку в течение длительного времени. Деньги поступали на виртуальные счета, зарегистрированные в банковской системе под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер и Вишенка.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции

C 2007 по 2009 год Захарченко ежемесячно получал €150 тыс., говорилось в приговоре. С 2009 по 2011 год платежи не поступали из-за ссоры Германа Горбунцова с его бывшими партнерами Станкевичем и Моториным. Конфликтная ситуация парализовала работу площадки, но затем она была восстановлена. С 2011 года Захарченко стал получать 20% от дохода площадки. В приговоре говорилось, что последний платеж на счет Вишенки поступил в августе 2016 года. Всего Захарченко получил 1,413 млрд руб., сообщил судья.

Для обеспечения покровительства за деятельностью площадки Захарченко привлек адвоката Белевцова и юриста Критинина, которые сообщали клиентам, пользующимся услугами площадки, о проверках контролирующих органов. Также Захарченко обвинили в получении взятки от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева, который оплачивал полковнику полиции отдых в гостиничных комплексах «Гранд-отель «Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» города Сочи.

Адвокат фигуранта дела Захарченко увидел возможность для его освобождения
Общество

Ранее РБК сообщал, что по этому делу в розыск был объявлен совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и председатель правления Инкредбанка, экс-владелец хоккейного «Спартака» Герман Горбунцов, а также зампред правления того же банка Дмитрий Моторин.

Активы экс-полковника МВД и членов его семьи были оценены в 9 млрд руб. и обращены по требованию Генпрокуратуры в доход государства. Силовики не смогли установить их происхождение. Осенью 2019 года Пресненский районный суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко
Общество
Дмитрий Захарченко

Материалы к статье
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Дмитрий Захарченко Пресненский суд приговор
Материалы по теме
Адвокат фигуранта дела Захарченко увидел возможность для его освобождения
Общество
Суд в Москве арестовал адвоката экс-полковника Захарченко
Общество
Экс-полковнику МВД Захарченко провели операцию в больнице при СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter