Суд приговорил полковника Захарченко к 16 годам по второму делу о взятках

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. За вознаграждение он «крышевал» работу «обнальной» площадки

Дмитрий Захарченко (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Во вторник, 17 мая, Пресненский районный суд города Москвы приговорил бывшего офицера МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн руб., передает корреспондент РБК. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров (ч. 5, 6 ст. 290 УК).

Окончательное наказание назначено по совокупности двух приговоров.

Бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов, другой фигурант дела, получил восемь лет и штраф в 500 млн руб., а юрист Василий Критинин и адвокат Виктор Белевцов — по семь лет колонии.

В приговоре, который зачитал судья Сергей Артемов, говорилось, что Маркелов и другие участники в 2006 году создали устойчивую группу для осуществления незаконных банковских операций. Дмитрий Захарченко получал взятки от банкиров за покровительство при совершении ими незаконных операций. В середине 2000-х годов группа банкиров, в которую входил Иван Станкевич, Герман Горбунцов и Дмитрий Моторин, организовали на базе Инкредбанка площадку для незаконных операций. Средства клиентов выводили за рубеж или обналичивали через счета номиналов. Через уязвимые места в программном обеспечении автоматизированной банковской системы владельцы банка подключались к счетам вкладчиков и проводили с их средствами любые операции. Услугами площадки пользовались совладельцы группы «1520» Маркелов и Ушерович.

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Также Валерий Маркелов обеспечивал общее руководство за деятельностью площадки, занимался документальным оформлением незаконных сделок и организовывал инструктаж. Захарченко пользовался своим должностным положением — он работал на руководящих должностях в центральном аппарате МВД — для прикрытия незаконной деятельности площадки по выводу и обналичиванию денежных средств. За свою деятельность он получал ежемесячную взятку в течение длительного времени. Деньги поступали на виртуальные счета, зарегистрированные в банковской системе под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер и Вишенка.

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C 2007 по 2009 год Захарченко ежемесячно получал €150 тыс., говорилось в приговоре. С 2009 по 2011 год платежи не поступали из-за ссоры Германа Горбунцова с его бывшими партнерами Станкевичем и Моториным. Конфликтная ситуация парализовала работу площадки, но затем она была восстановлена. С 2011 года Захарченко стал получать 20% от дохода площадки. В приговоре говорилось, что последний платеж на счет Вишенки поступил в августе 2016 года. Всего Захарченко получил 1,413 млрд руб., сообщил судья.

Для обеспечения покровительства за деятельностью площадки Захарченко привлек адвоката Белевцова и юриста Критинина, которые сообщали клиентам, пользующимся услугами площадки, о проверках контролирующих органов. Также Захарченко обвинили в получении взятки от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева, который оплачивал полковнику полиции отдых в гостиничных комплексах «Гранд-отель «Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» города Сочи.

Ранее РБК сообщал, что по этому делу в розыск был объявлен совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и председатель правления Инкредбанка, экс-владелец хоккейного «Спартака» Герман Горбунцов, а также зампред правления того же банка Дмитрий Моторин.

Активы экс-полковника МВД и членов его семьи были оценены в 9 млрд руб. и обращены по требованию Генпрокуратуры в доход государства. Силовики не смогли установить их происхождение. Осенью 2019 года Пресненский районный суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.