Минтранс поручил ускорить предполетные процедуры в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево хватает стоек для регистрации, а Росавиация и Ространснадзор не отмечают увеличения числа жалоб, отметили в ведомстве. Вместе с тем Минтранс поручил аэропорту и «Аэрофлоту» ускорить прохождение предполетных процедур

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» в разработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур пассажирами, сообщила пресс-служба Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что в Шереметьево хватает стоек для регистрации пассажиров на рейсы, кроме того, есть их резерв. По данным Минтранса, Росавиация и Ространснадзор не зарегистрировали увеличения числа жалоб на работу аэропорта или авиакомпании.

Шереметьево и «Аэрофлот» в плановом режиме обеспечивают полетную программу. В течение дня 13 июля продолжительность прохождения людей через входные группы терминала «B» соответствовала общепринятой практике и в утренние часы не превышала 15 минут, сказано в сообщении министерства.

«Вместе с тем Владимир Потешкин поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполетных процедур», — сообщили в Минтрансе.

Пассажиры уже несколько дней жалуются на очереди в Шереметьево. 10 июля «Аэрофлот» посоветовал приезжать в аэропорт за три-четыре часа до прохождения всех предполетных процедур, а всем летящим без багажа — регистрироваться онлайн. В компании подчеркивали, что июль и август традиционно являются пиковым периодом авиаперевозок.

Пресс-служба Шереметьево в середине июля также предупредила о пиковых сезонных нагрузках и призвала пассажиров прибывать в аэропорт заранее.

В начале июля "Аэрофлот" перенес отправление части рейсов из столичных аэропортов из-за погодных условий в Москве. Только в Шереметьево во второй половине дня 6 июля было перенесено более 25 рейсов. авиакомпании. Некоторые рейсы, вылетавшие в Шереметьево из других городов, были отменены, многие на прилет прибывали в московские аэропорты с задержкой. Максимальная из них составила 5 часов 11 минут.

В начале июля телеграм-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников. По его данным, в последние выходные июня в московском аэропорту Шереметьево задержали около 330 рейсов на вылет и прилет, еще более 20 отменили. Телеграм-канал «Авиаторщина» тогда назвал возможной причиной задержек больничные и отпускные сотрудников «Аэрофлота».

В самой компании в ответ заявили, что информация о количестве задержанных рейсов не соответствует действительности и что перевозчику хватает бортпроводников и пилотов для перелетов.