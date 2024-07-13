В Шереметьево ответили на сообщения о массовых очередях

Фото: Маргарита Овсянникова / РБК

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме — рейсы на прилет и вылет выполняются по расписанию, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме и стабильно обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно суточному плану», — написали там.

Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт также выполняет в штатном режиме.

В Шереметьево предупредили, что с учетом пиковых нагрузок летнего сезона пассажирам следует заранее прибывать в аэропорт не менее чем за 4 часа до рейса, чтобы своевременно пройти предполетные формальности. Также там подчеркнули, что пассажиры при прохождении зоны контроля в терминалы и предполетного контроля должны заранее выкладывать предметы и оказывать содействие сотрудникам службы безопасности.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить в колл-центрах аэропорта и авиакомпаний, онлайн табло и других официальных каналах информации, а пассажиры без багажа могут воспользоваться услугой онлайн-регистрации и проходить сразу на предполетный досмотр, добавили в пресс-службе Шереметьево.

Ранее утром корреспондент РБК сообщил, что на входе в терминал B Шереметьево собрались очереди, которые начинаются еще на территории парковки. Этот терминал обслуживает внутренние рейсы.

Пассажиры уже несколько дней жалуются на очереди в Шереметьево. 10 июля «Аэрофлот» советовал приезжать в аэропорт за три-четыре часа до прохождения всех предполетных процедур, а всем летящим без багажа — регистрироваться онлайн. В компании подчеркивали, что июль и август традиционно являются пиковым периодом авиаперевозок.