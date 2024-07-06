«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Московском регионе из-за погоды

Время вылета некоторых рейсов «Аэрофлота» из московских аэропортов перенесли из-за непогоды. Накануне на столицу обрушились ливни с грозой и градом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» перенес время вылета из столичных аэропортов части рейсов 6 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 6 июля будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Аэрофлота».

Пассажирам рекомендовали следить за информацией онлайн-табло на сайте авиакомпании и на информационном табло аэропортов. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что для своевременных вылетов принимаются все необходимые меры.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», утром 6 июля был отменены рейсы из Астрахани, Мурманска, Екатеринбурга, Уфы и Сочи в Шереметьево, почти все прибыли в столичные аэропорты с задержкой. Максимальная из них составила 5 часов 11 минут.

Накануне в Москве прошли ливни с грозой и градом. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимали рейсы с задержками. Росавиация сообщала о начале их штатной работы в 20:30 мск.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал выпадение до половины месячной нормы осадков в некоторых районах Москвы в течение суток.